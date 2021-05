Pedersgata er byens gate

DEBATT: Selv om det for tiden er høy temperatur i debatten om utviklingen av Pedersgata, så er engasjementet fra nabolaget et godt utgangspunkt.

«Pedersgata er hele byens gate, slik den har vært i over hundre år», skriver Anders Ohm. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Anders Ohm Pedersgata Utvikling AS

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da Stavanger begynte å vokse raskt for noen hundre år siden, var sentrumshalvøya enda ikke blitt en by. Her var et boligområde med noen fiskemottak langs Vågen, og Storhaug og Våland var jordbruksareal uten et eneste bolighus.

Etter hvert som hermetikkindustrien vokste frem i øst, ble Pedersgata en handlegate som knyttet sentrumshalvøya sammen med østsiden. Det var så mange små butikkutsalg i gaten, at en av tverrgatene fikk navnet «Høkkergata». En «høkker» var en kjøpmann som kun hadde lov til å selge noen få varer, for eksempel melk eller ost. I Pedersgata 69, der Restaurant K2 nå holder til, var det for eksempel en liten butikk som kun solgte melk på spann.

Interessen for Pedersgata har de siste årene vært enorm, og veldig mange ønsker nå å etablere seg der.

Ny storhetstid

Så sent som på 1970-tallet fikk gaten en ny storhetstid. Blant annet hadde SR-Bank sin flotteste filial i nr. 31, med fontene i inngangspartiet. I dag er det blitt asiatisk fusion-restaurant.

De ulike tilbudene gjennom årenes løp gjenspeiler hva innbyggerne i samfunnet til enhver tid etterspør og er opptatt av. På 80-, 90- og 2000-tallet hadde Pedersgata en oppblomstring av litt av hvert – erotiske butikker, røykecafeer, thaimassasje, og pokerklubber med salg av illegalt brennevin. Flere av garasjene i gaten og enkelte fraflyttede eiendommer ble også tilholdssted for de som manglet tak over hodet. Om denne oppblomstringen skyldtes spesielle behov i samfunnet i denne perioden, vet jeg ikke. Men jeg har inntrykk av at mange nå gleder seg over at Pedersgata de siste årene har fått enda en ny vår, med mange nye spennende tilbud innenfor mat og drikke og småbutikker med lokalproduserte spesialiteter.

Les også Pedersgata si utvikling

Les også «Kongen av Pedersgata» vil bli keiser

Les også Vi ønsker å gjøre en best mulig jobb for byen

Naturlig med debatt

Interessen for Pedersgata har de siste årene vært enorm, og veldig mange ønsker nå å etablere seg der. Denne forandringen av gata har skjedd over forholdsvis få år, og utviklingen har gått ganske raskt. Da er det også naturlig med debatt, og at det finnes mange ulike meninger både om det som har skjedd så langt og om hvordan utviklingen skal foregå videre.

At Pedersgatas sjel har blitt tema i denne debatten synes jeg er bra. Når vi sier at en gjenstand eller et fenomen har «sjel», så er det som regel fordi vi har et nært forhold til den. Dette forholdet er likevel personlig, og hver enkelt av oss vil ha ulike oppfatninger om hva denne sjelen dreier seg om. Dersom debatten skal bli god kan det derfor kanskje være mer fornuftig å være konkret, i stedet for å referere til abstrakte begreper som hver enkelt har sin egen oppfatning av.

Hele byens gate

Selv om det for tiden er høy temperatur i debatten, så er engasjement fra nabolaget et godt utgangspunkt. At Pedersgata ikke tilhører Pedersgata Utvikling eller undertegnede, er betimelig å påpeke. Men Pedersgata tilhører heller ikke Sigmund Trageton eller Ketil Fred Hansen, ei heller tilhører den de nåværende beboerne i gaten eller i nabolaget. Pedersgata er hele byens gate, slik den har vært i over hundre år.

Til høsten kommer to studenter fra universitetet for å jobbe med involvering og medvirkning fra både naboer, velforeninger, kommunen, politikere og byens innbyggere for øvrig. Målet er at dette vil ende opp i en rapport og en masteroppgave om involvering og medvirkning i byutviklingsprosesser. Og kanskje kan arbeidet brukes som inspirasjon til andre byutviklingsprosjekter i fremtiden. Jeg skal i hver fall gjøre mitt beste for å tilrettelegge for dette, og jeg håper at både Trageton, Hansen, og andre engasjerte naboer er interessert i det samme.

Tre etasjer pluss glasstak

PS. Når det gjelder det mye utskjelte «høyhuset» så fikk jeg nylig høre, av noen som hadde hørt det fra noen andre, at det har hele sju etasjer, at byggestart er rett rundt hjørnet og at det skal bli pub. Dersom andre også har hørt dette kan jeg berolige med at det som er tegnet er tre etasjer pluss glasstak. Vi har ikke sendt inn noen byggesøknad ennå, fordi det kom en del merknader fra naboer. Disse vil vi se nærmere på før vi går videre med prosjektet.