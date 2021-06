Kritikk er ikke hat

DEBATT: Utgangspunktet for min kronikk i Aftenbladet om 22 juli var Ap’s landsmøtevedtak om en ekstremismekommisjon hvis partiet får regjeringsmakt.

Ole Gjems-Onstad Oslo

Også i Klassekampen er det pekt på faren ved at en slik kommisjon kan brukes til å «brunmale» legitime politiske synspunkter. Vi kan ende opp med en sensurkommisjon som gjør norsk politisk debatt enda trangere.

Undertegnede fremhevet at beredskapen 22. juli var for dårlig. Det gir ingen mening og blir tomme skjellsord når Rogalands ni listetopper ved stortingsvalget 2021 angriper kritikk av svakt terrorvern som «ekstreme og voldelige holdninger».

Listetoppenes utfall bekrefter kronikkens sentrale poeng: Det gjelder sterke begrensninger for hva som kan sies om den mest opprørende hendelse i nyere norsk historie.

Aps nestleder Hadi Tajik var ukritisk når hun på sosiale medier mente «oppropet» var «eit oppgjer med ekstreme og valdelege haldningar». Kritikk er ikke hat, men demokrati, ulikt regimer der alternative vurderinger er illojale eller forræderi. Ap’s nestleder blir bidragsyter til den skånselsløse emosjonaliteten i sosiale medier.

Ingen har tatt ansvar

Kronikken hevdet selvfølgelig ikke at de drepte selv var ansvarlige for å bli myrdet fordi beskyttelsen var svak. Den fremholdt at manglende sikring var et problem, og at ingen i ettertid har tatt ansvaret for sårbarheten på Utøya og i Oslo. Man må kunne si at Norges pandemiberedskap var for dårlig uten å gi myndighetene skylden for covid-19.

I kronikken ble det paradoksale i den langvarige striden om minnesmerket trukket frem siden naboer våget liv for å bistå. Det blir formalisme å vise til at en regjering med Høyre og Frp traff beslutningen. En annen linje fra Ap og AUF ville endret utfallet. Det er igjen innholdsløs ordbruk å kalle diskusjon av den kampen om minnesmerket ekstremisme.

Listetoppene valgte å stå frem 9 mot 1. Som om ikke det var nok, kastet også redaksjonen i Aftenbladet seg på. I Dagsnytt Atten begynte programlederen med to motstandere, men kastet seg også selv inn: 3 mot en. En NTB-journalist spurte om jeg «tok inn over meg kritikken mot kronikken». Det blir nærmest som under inkvisisjonen der kjettere ble bedt om å angre sine synder. – Totalt blir mediene partiske og uprofesjonelle, og stopper diskusjon av vanskelige temaer.

Kan ikke avfeies om ekstremisme

En gjennomgående reaksjon jeg har mottatt, er takk for at kronikken sa noe mange tenker, men ikke våger si. Denne type reaksjoner kan ikke avfeies som ekstremisme, men avspeiler en voksende demokratisk utfordring. At disse kommer privat, er del av problemet.