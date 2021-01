Sentrum – bare for Storhaug?

SENTRUMSPLAN: Selvsagt skal vi ha god kollektivtransport og ivareta gående og syklende. Min store bekymring gjelder alle de planlagte (dog ennå ikke vedtatte) tiltakene som vil stenge biltrafikken ute.

– Hva gjør alle som bor på Mariero, i Hillevåg, Rosenli, på Våland, Ullandhaug, Tjensvoll, Madla, Stokka, Byhaugen og Tasta? Tar de bussen til sentrum midt på dagen for å gjøre et par ærend? Nei, de kjører til et kjøpesenter. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Ingebjørg S. Folgerø Stavanger Høyre

Nå nettopp

Thomas Bendiksen (MDG) spør meg i Aftenbladet 13. januar: «Hva er poenget med en sju år lang prosess med å utarbeide Sentrumsplanen og et bredt politisk flertall, hvis vedtakene ikke skal gjennomføres i praksis?» Vel, det samme kunne jeg ha spurt ham og de øvrige flertallspartiene da de bråstoppet Paradis-utbyggingen, som var vedtatt med bredt flertall etter mange års arbeid, og som ville bidradd med tusenvis av arbeidsplasser bare ett stoppested fra sentrum. Den utbyggingen ville vært super for folkeliv og næringsliv i sentrum!

Hva blir summen?

Selvsagt skal vi ha god kollektivtransport og ivareta gående og syklende. Min store bekymring gjelder alle de planlagte (dog ennå ikke vedtatte) tiltakene som vil stenge biltrafikken ute. Enkeltvis ser kanskje tiltakene fornuftige ut, men hva blir summen – altså konsekvensene hvis vi helt stenger veien fra teaterrundkjøringen og forbi Atlantic, Kongsgata, Stiftelsesbakken, Klubbgata, Nytorget, Kongsgårdbakken og Skagenkaien? Og samtidig enveiskjører Pedersgata og EPA-bakken, lager miljøgater av Løkkeveien og Bergelandsgata, og fjerner to bilfelt i Kannik og Verksgata?

Svaret er åpenbart: Sentrum blir stengt. De eneste innfartsveiene blir gjennom Bergelandstunnelen, en overbelastet Verksgate, og Strandkaien hvor man må snu for å komme seg ut igjen. Eiganesveien vil få en mye større belastning, og det er uklart hva som skal skje øverst i Arne Rettedalsgate. Teaterrundkjøringene vil bli tidenes flaskehals: Alle som kommer inn Lagårdsveien og Våland må gjennom. Det samme må alle som kommer vestfra, dvs. inn Motorveien og Madlaveien. Også de som skal vestfra inn på Løkkeveien må ned i rundkjøringen ved teateret og ta en u-sving, fordi det skal bli forbudt å svinge til venstre i Kannik. For ikke å snakke om den ønskede utbyggingen på Holmen, som vil bety utallige tunge kjøretøy. Når du legger til at kapasiteten i Verksgata blir halvert, kommer køene i Bergelandstunnelen og Teaterrundkjøringene til å bli endeløse.

Vil gi opp

Hva gjør de da, alle som bor på Mariero, i Hillevåg, Rosenli, på Våland, Ullandhaug, Tjensvoll, Madla, Stokka, Byhaugen og Tasta? Tar de bussen til sentrum midt på dagen for å gjøre et par ærend? Nei, de kjører til et kjøpesenter. Da blir Stavanger sentrum et lokalsenter for Storhaug, Eiganes og Vestre Platå, og det kan ikke butikkene, frisørene eller tannlegene leve av. De vil gi opp.