Derfor mener vi det er på tide å innføre et forbud mot innleie i byggebransjen i Oslofjord-området. Hvorfor er det på tide med forbud? Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men nå har vi en situasjon der bemanningsbyråer er den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser.

Handlingsplanene mot sosial dumping har ikke løst problemer. Nå trengs det sterkere lut.

En rapport fra Fellesforbundet i mai 2017 viste at 40 prosent av dem som jobber på undersøkte byggeplasser i Oslo og Akershus er innleide. 85 prosent av innleid arbeidskraft var ulovlig. 90 prosent av de innleide var hyret inn fra bemanningsbyråer.

Usikre arbeidsforhold

Trusselen begrenser seg ikke til Oslo og Akershus. Bemanningsbyråene fortrenger nå faste ansatte i et så stort omfang i byggenæringen i hele Oslofjord-området at det knapt gir mening å si at fast ansatte er hovedregelen. Dette skaper usikre arbeidsforhold for ansatte, som ikke har noen garanti for en årsinntekt å leve av. Bemanningsbyråene tar ikke inn lærlinger, og driver heller ikke fagopplæring. Denne utviklingen fører til lavere produktivitet i byggenæringen og skaper grobunn for sosial dumping.

Lønns- og arbeidsvilkår som er kjempet fram gjennom 100 år, blir hurtig ødelagt i flere bransjer. Årsaken er sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Likevel har vi sett lite evne og vilje blant de styrende politiske partiene til å ta grep. Handlingsplanene mot sosial dumping har ikke løst problemer. Nå trengs det sterkere lut.

Arbeidsmiljøloven åpner for å forby innleie av et visst omfang. I paragraf 14.12 (5) står det: «Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.»

Tyskland innførte i 1982 et forbud mot innleie fra bemanningsbyråer til bedrifter i byggebransjen. Bakgrunnen for forbudet var en negativ utvikling i næringen med stor forekomst av useriøse virksomheter og svart arbeid, og vanskelige konkurransevilkår for seriøse aktører. Dette minner om situasjonen innen norsk byggebransje i dag.

Forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser ble først gjort gjeldende for fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold. Kort tid etter ble tariffavtalen allmenngjort for byggeplasser i hele landet. Det samme kan bli aktuelt når det gjelder innleie, men for å komme på offensiven mot innleie-problemene, foreslår vi å begynne i noen av fylkene hvor problemet er størst.

Foreslår forbud

Derfor har Rødt på Stortinget foreslått å innføre et forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter innen byggebransjen som ikke er produksjonsbedrifter, i fylkene rundt Oslofjorden. Nå er det opp til resten av partiene om det får flertall eller ikke.