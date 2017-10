Europautredningen ga oss et innblikk i det lave kunnskapsnivået rundt EU og dets omfang, dette gjaldt særlig blant unge. Selv om denne rapporten kom ut i 2012, gjenspeiler den fortsatt bilde på det kunnskapssamfunnet vi har i dag. Om en søker «EU i skolen» på nettet, vil det første søket være en dansk nettside om akkurat dette. Jeg føler det sier nok om hvor lite oppmerksomhet EU får.

Brudd på paragraf 100

For spesielt interesserte er det ikke vanskelig å få info om EU og dets prosjekter, men om en ikke har denne interessen vil en ende opp som nærmest uinformert på en av verdens største og viktigste organisasjoner. Derfor har EU i dag blitt et selvstudium.

Omtalen av den Europeiske Unionen er i hovedsak vinklet som et internasjonalt forhold, og hvordan Norge er knyttet opp i denne kabalen er lite redegjort. Norge er allerede 75 prosent medlem av EU, og nærmere 73 priosent av alle kommunestyresaker blir på en eller annen måte berørt av EUs lovgivning eller innflytelse. Derfor er det nærmest imperativt at den norske ungdom i dag blir mer opplyst rundt temaet. På sett og vis kan en se på det pensumet rundt EU i dag som et brudd på paragraf 100 i Norges Grunnlov. Hvor det står «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale».

Mer pensum om EU

Derfor vil det være viktig for en videre aktiv og opplyst debatt rundt denne store institusjonen, at den Norske skole legger inn mer pensum om EU. Fordi det er nettopp oss elever som er morgendagens ledere, og uten kunnskap til vår største samarbeidspartner, vil morgendagens ledelse slite kraftig.