Hvorfor åpne for mer digital undervisning?

DEBATT: Kvaliteten på undervisningen er udiskutabelt bedre ved undervisning på skolen.

«Det er ingen tvil om at hjemmeskole påvirker ungdommenes psykiske helse. Å ikke være med venner, og å utvikle seg sosialt, hemmer elever», skriver Henrik van der Hoeven. Foto: Thomas Brun

Debattinnlegg

Henrik van der Hoeven Elev ved St. Olav videregående skole

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nylig presenterte kunnskapsminister Guri Melby (V) regjeringens forslag om å åpne for digital undervisning også på gult nivå i trafikklysmodellen, til tross for alle følgene digital undervisning kommer med. Hvorfor gjør regjeringen det?

Da regjeringen 12. mars 2020 innførte full hjemmeskole for alle elever, gjorde de det med lite kunnskap om hva det medførte. Aldri før i norsk historie har så mange elever hatt digital undervisning over så lang tid. Nå vet vi hva det medfører. Vi vet hva som skjer med både undervisningskvaliteten og ungdommenes psykiske helse. Vi ser at begge deler blir enormt svekket ved digital undervisning.

Sterkt påvirket

Kvaliteten på undervisningen er udiskutabelt bedre ved undervisning på skolen. Våren 2020 gjennomførte Nova en undersøkelse som kunne vise at 61 prosent av de spurte elevene oppga at de lærte mindre enn de pleier, til tross for at nærmere 50 prosent var fornøyde med hjemmeundervisningen. Andelen elever som var misfornøyde med hjemmeundervisningen var lavest hos elever som hadde foreldre med lav sosialøkonomisk status. Dette viser at en stor andel elever blir sterkt påvirket over at de ikke er på skolen. Hvorfor skal vi da ha mer digital undervisning enn vi må?

Videre er det ingen tvil om at hjemmeskole påvirker ungdommenes psykiske helse. Å ikke være med venner, og å utvikle seg sosialt, hemmer elever. Ifølge forskning.no oppga kun 35 prosent av elevene at de var fornøyd med den sosiale kontakten i klassen under digital undervisning. Samtidig kan hjelpetelefoner for barn og ungdom melde om en drastisk økning av ungdom som tar kontakt. Det kan være fordi de ikke har det bra hjemme. Det kan være fordi de sliter med depresjoner som følge av mangel på sosial kontakt. Eller det kan være av helt andre grunner. Men hvorfor skal vi ha mer digital undervisning når så mange sin psykiske helse blir påvirket?

Ikke gi skolen frihet

Regjeringen sin begrunnelse for å åpne for digital undervisning på gult nivå er at det gir mer frihet til skolene slik at de hele tiden kan vurdere undervisningstilbudet i henhold til smittesituasjonen. Men jeg mener at dersom smittesituasjonen tilsier at digital undervisning er nødvendig, så bør man over på rødt nivå i hele området. Ikke gi hver enkelt skole mer frihet. Digital undervisning er dårligere enn vanlig undervisning, og bør derfor kun brukes om det er absolutt nødvendig. Aldri ellers. Man kødder ikke med undervisningskvalitet og ungdommens psykiske helse.