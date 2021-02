Nytt datasystem er langt på vei en skandale

Skoleadministrativt datasystem til 600 millioner kroner bryter med arbeidstidsavtalen til lærerne.

«Uklarheter knyttet til mangelfulle og feilaktige arbeidsplaner får i det videre konsekvenser for det som kommer til uttrykk på lønnsslippen til læreren», skriver Bjørn Brown og Åshild Knutzen.

Bjørn Brown Fylkestillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland

Åshild Knutzen Fylkeshovudtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland

Høsten 2020 valgte Rogaland fylkeskommune å ta i bruk det nye

skoleadministrative datasystemet Visma InSchool (VIS) ved fylkets videregående skoler.

Dette valgte man til tross for at Utdanningsforbundet allerede høsten

2019 tok til orde for å utsette utrullingen. (Stavanger Aftenblad 30.10.2019).

Bakgrunnen for vårt råd var urovekkende erfaringer fra pilotfylket Akershus.

Utdanningsforbundet blir stadig kontaktet av frustrerte medlemmer og

lokale tillitsvalgte.

Rulles ut i landets fylker

Prislappen på VIS er etter vår erfaring ca. 600 millioner kroner. Etter

planen skal systemet rulles ut i alle landets fylker i løpet av få år, et system som på mange måter framstår som uferdig og tungvint i bruk. Det er ille i seg selv at et helt nytt datasystem, som i utgangspunktet er anskaffet for å gi skolene et arbeidsbesparende redskap, fungerer som en tidstyv både for lærere og skoleledere.

Verre er det imidlertid at arbeidsgiver bryter lærernes arbeidstidsavtale ved å benytte et system som ikke gir en avtalepliktig oversikt over undervisningen og arbeidstiden til lærerne. Med en så høy pris for et på mange måter uferdig og uhensiktsmessig datasystem, kan Visma InSchool langt på vei karakteriseres som en IT-skandale i videregående skole.

Utdanningsforbundet blir stadig kontaktet av frustrerte medlemmer og

lokale tillitsvalgte som adresserer ulike VIS-relaterte problemstillinger. Disse har

vi pekt på og tatt opp i flere møter med fylkesrådmannen, og vi har også

tidligere ytret oss offentlig om noen av utfordringene (Stavanger Aftenblad

02.10.2020).

Spørsmålene er mange, og noe av det mest grunnleggende står

fortsatt ubesvart. Hvilke av feilene som skyldes algoritmene i systemet og hvilke som skyldes kravspesifikasjonen som lå til grunn for bestillingen, er for oss uklart. Og i hvilken grad det er systemutvikleren som kan lastes for feil og mangler, eller hvorvidt det er bestilleren som må bære ansvaret, har vi ikke grunnlag for å uttale oss om. Det vi derimot vet, er at lærerprofesjonen ikke har fått ta del i systemutviklingen.

Bryter viktige bestemmelser

Innføringen av VIS har medført at læreren er uten mulighet til å forstå og

kontrollere egen arbeidsplan, slik denne kommer til uttrykk. Ved innføringen fikk vi forsikringer fra fylkesrådmannen om at alle kritiske funksjoner i systemet var operasjonelle. Fylkesrådmannen bryter åpenbart viktige avtalebestemmelser når han ikke gir læreren en oversikt over egen undervisning og arbeidstid slik avtaleverket regulerer det.

Hva er for eksempel en timeplanlagt time på arbeidsplanen til en lærer?

Man skulle tro at det er timer læreren skulle kunne finne igjen på sin

arbeidsplan. Slik forholder det seg ikke. Timeplanlagte timer kan dermed ikke brukes til å bekrefte lærerens stillingsprosent. Dermed er det i praksis svært vanskelig for læreren å holde oversikten over hvor mange timer som skal leveres i hvert fag, noe som betyr at læreren mister oversikten over egen arbeidstid.

Kan man ha tillit?

Uklarheter knyttet til mangelfulle og feilaktige arbeidsplaner får i det

videre konsekvenser for det som kommer til uttrykk på lønnsslippen til læreren. Det læreren mottar i lønn, må stå i forhold til timene han har fått tildelt i sin arbeidsplan, etter avtaleverket. Kan man som lærer og arbeidstaker i Rogaland fylkeskommune ha tillit til et skoleadministrativt system der det er høyst uklart om sentrale arbeidstidsbestemmelser og lønn bli rettmessig ivaretatt? Etter vår vurdering er det flere såkalte kritiske funksjoner i VIS som ikke blir ivaretatt

etter gjeldende avtaleverk.

