Høyre, uenighet og tunnelsyn

DEBATT: Olje- og energiminister Tina Bru besvarte 19.1. mitt innlegg fra 15.1. I nokså harde ordelag kritiserer hun meg for å lese deres første innlegg fra 4.1. om hvordan Høyre vil løfte Rogaland på en negativ og mistenksom måte.

Debattinnlegg

Arve B. Nyland Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

La meg først si at Brus siste innlegg er et godt skritt i retning av å skissere noen visjoner. Det er kanskje mest visjoner for nye næringer for landet som helhet, og mye handler om energi, men det bør gi Rogaland et godt utgangspunkt for å delta i arbeidet med å realisere disse visjonene.

Fremdeles litt bekymret

Her nevnes havvind, hydrogen som energibærer, karbonfangst, nytt skatteregime for vannkraft, og havbunnsmineralutvinning. Dette er jo nettopp hva det første innlegget lovet, men som manglet totalt. Men jeg er som sagt, fremdeles litt bekymret for den ensidige vektlegging av energi som temaer, selv om det er olje- og energiministeren som skriver, og derfor er jeg kanskje mest glad for at hun vil legge fram en stortingsmelding til våren for hvordan vi kan bruke energiressursene våre ikke bare som råvare, men også i verdiskaping og foredling. Og så er det gledelig at horisonten nå er utvidet fra før å gjelde fram til 2025 til å ha en mer realistisk horisont «noen år fram i tid». Det er bra.

Jeg har etterlyst visjonene, og kritiserte det første innlegget for i så måte love mer enn det holdt!

Når det er sagt, må jeg få korrigere ministeren for noen åpenbare feillesinger av mitt innlegg. Bru påstår at jeg ikke liker at Høyre skriver om sin politikk og sine visjoner, og at det er galt at de «noen ganger trekker opp noen visjoner, ser litt framover». Med hånden på hjertet, Bru, hvor tar du det fra? Jeg har tvert i mot etterlyst visjonene, og kritiserte det første innlegget deres for i så måte love mer enn det holdt!

Videre får jeg passet påskrevet fordi jeg «kritiserer voldsomt» hvordan Bru/Solberg omtaler olje- og gassnæringen? Jeg har faktisk ikke sagt ett eneste negativt ord om den næringen, men sagt at dere grønnmaler den i stedet for å bruke denne anledning til nyskaping og innovasjon. Men jeg kan jo triksene jeg og, og vet at dette handler om å sette motstanderen i bås, og heller snakke om noe annet.

Olje- og energiminister Bru avslutter innlegget med en litt merkelig konklusjon om at hun ikke vil unnskylde at hun og statsministeren skrev en kronikk om disse sakene. Til det vil jeg bare si meg helt enig, og jeg håper virkelig ikke hun mener at jeg har bedt om en slik unnskyldning.

Smør på flesk

Til sist, i ministerens innlegg tillegger hun meg et negativt tunnelsyn? Tunnelsyn har jeg hørt om, men negativt tunnelsyn bli vel for en pleonasme å regne, eller smør på flesk som vi sier. Men språk kan av og til være komplisert.