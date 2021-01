Stavanger kan ikke svikte dem som bor på Midjord

BOLIGPOLITIKK: Stavanger kommune kan ikke løpe fra sitt ansvar fra de mest vanskeligstilte når de nå går i gang med nye planer for Midjord.

Foto: Fredrik Refvem

Borghild Karin Børresen Stavanger

Politikerne er på nytt interessert i sosialboligene på Midjord. Det er bra. Høyrepolitiker Jarle Endre Egeland, i Utvalg for Miljø og Utbygging, ønsker å selge alle 17 boligene samtidig. Det vil gi bedre pris og være mer attraktivt for utbygger.

Storhaug er en bydel som ønsker å favne alle typer mennesker. Politikere skal tenke både økonomi og på innbyggeres ve og vel. Når det gjelder de sosiale boligene på Midjord har nok ikke interessen for hva som er attraktivt for beboerne, blitt viet særlig mye tid. Det økonomiske aspektet har muligens også vært fraværende, etter mitt syn.

Hvorfor brenner det?

Som Aftenbladet skriver har det vært mange branner i disse bygningene med store ødeleggelser. Hvilke fatale konsekvenser det har hatt for mange beboere med dødsfall og skader fysisk og psykisk, er vondt å tenke på.

Har ikke politikerne reflektert over hvorfor så mange branner og andre ødeleggelser skjer i disse boligene? Har ikke politikerne tenkt over de menneskelige – og de økonomiske konsekvenser det har? Åpenbart må politikerne både sett og forstått. Hvorfor lar så politikerne dette skje?

I Stavanger kommunes visjoner, står det blant annet at kommunen skal bygge fellesskap. Dette er en beskrivelse av det overordnede samfunnsoppdraget kommunen har. Samtidig handler visjonen om en grunnholdning og en oppfordring om å jobbe som et lag. Denne holdningen gjenspeiler dugnadsånden i regionen vår. Kommunen bygger fellesskap for innbyggere, men også sammen med innbyggere. Jeg lurer på om beboerne på Midjord har hatt en følelse av å være en del av et fellesskap, og at de sammen med kommunen har funnet gode løsninger for sin livssituasjon? Jeg tviler på det.

Dette er en skam

Alle mennesker, uansett livssituasjon, har krav på å bli hørt og å bli respektert.

At mennesker faller utenfor systemet kan ha mange årsaker. Lederen i Stavanger Aftenblad nylig beskriver helt korrekt behandlingen av de aller mest sårbare menneskene som en skamplett. Politikerne må se både på menneskelige og økonomiske aspekter på Midjord. Mange av beboerne på Midjord har lav boevne, noe kommunen må ta ansvar for. Situasjonen blir ikke bedre for dem om de flyttes et annet sted under samme forhold. Jeg håper Stavanger også har gode planer for hvordan de skal ta vare på beboerne som trenger et nytt sted å bo.

Hva med å bygge bofellesskap med tilsyn? Det vil skape trygge rammer for sårbare mennesker og trolig også gi en økonomisk gevinst, fordi en slipper store materielle ødeleggelser.

