Vi har ikke tid til å vente på at folk bytter ovner

LUFTFORURENSNING: Når utskiftingen og opplysings-kampanjene ikke virker, når folk ikke lærer å fyre riktig, må alternativer utredes. Det går jo på helsa løs.

Myndighetenes kanskje største oppgave er å beskytte borgerne. Det sviktes og Sintefs anbefaling, «kjøp ny ovn», er for lite og for sent. Vi får håpe at Sintef, som henter millioner i oppdrag fra vedovnsbransjen, ikke gjør seg for økonomisk avhengig av den? Foto: Helge Johanson

Harald N. Røstvik Professor ved Universitet i Stavanger, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

By- og regionplanleggere vil gjøre byer bedre og tilgjengelige for alle. Universell utforming handler om mer enn rullestolramper og tiltak for svaksynte. Det handler også om lovfestet rett til ren luft.

I Aftenbladet kommenterte sjefforsker Øyvind Skreiberg, Sintef Energi, min kronikk om vedfyring. Vi er enige, utviklingen går for sent. Vi skal ikke underslå vedfyringens betydelige bidrag til luftforurensningen i Norge. Men det mest påfallende er det han ikke tar opp: Han nevner ikke internasjonale forskning som slår fast at vedfyring tar liv. I stedet kaller han det «tapte leveår». Ei heller nevnes forskningen som slår fast at innemiljøet er like farlig som utemiljøet, og at byer derfor har forbudt all vedfyring.

Tør dere ta i?

Han skriver følelsesladet om vedfyring som en del av vår sjel og tradisjon, men nevner ikke daglige energialternativer til ved, men nødfyring og et svakt norsk elnett. Målestasjonen i boligområdet Våland, en bydel uten kveldstrafikk -som vedfyringen får til å lyse rødt flere dager på rad mellom 2100 og 0100, nevnes heller ikke.

Denne illustrasjonen viser luftkvaliteten på Våland i Stavanger noen dager i sist uke.

Også helsesjef Brettens råd om at gravide, barn og folk med helseproblemer holdt seg minst mulig ute i forrige uke, forbigås i stillhet.

Sjefforskeren og jeg har klare mål. Han vil bedre teknologien – på sikt. Jeg vil bedre byen – for alle raskt. Han ber folk kjøpe nye ovner og bruke dem riktig. Jeg mener at selv ikke nye ovner er «rentbrennende» og utskifting vil ta tiår. Derfor bør bruk av enkelte ovner forbys. Det bør også være forbudt å fyre på dager med stille, kaldt vær og Sintef, som kjenner alle ovnstypene, kan lett lage en feiervesen-manual som lister ovnstyper som må avskiltes, slik biler blir det i EU-kontroll. Tør dere?

Antikvariske ovner laget før 1940 og helt nye ovner er jo veldig bra, hvis de fyres riktig. Mellomperioden og åpne peiser skaper utfordringer.

Det går for sent

Jeg har skrevet om luftforurensing siden jeg var professor i Bergen og så vinterplagene. Bergen og Oslo var da tidvis Europas mest forurensede byer. I 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for farlig høy luftforurensing.

Myndighetenes kanskje største oppgave er å beskytte borgerne. Det sviktes og Sintefs anbefaling, «kjøp ny ovn», er for lite og for sent. Når utskiftingen og opplysningskampanjene ikke virker, når folk ikke lærer å fyre riktig, må alternativer utredes, ellers går det på helsa løs. Sintefs anbefaling, «kjøp ny ovn», er bra som en langsiktig strategi, men vil dessverre ta for lang tid.

