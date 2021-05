Når blir det bygget en bru over fjorden ved Hjelmeland?

Her viser noe av ferjekøen som sperret riksveien onsdag 12. mai. Foto: Jan Arne Hansen

Debattinnlegg

Jan Arne Hansen Hjelmeland

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DEBATT: Etter at Sandsfjordbrua åpnet i Ryfylke, ble det satt inn en ekstra ferje i sambandet mellom Hjelmeland og Nesvik. Den ble satt inn for å kunne ta unna den økte trafikkmengden.

Men! Når Ryfast åpnet og trafikken økte ytterligere, ble resultatet at de to gamle dieselferjene skulle byttes ut med to miljøvennlige ferjer. Ferjer som det kan se ut som at i praksis ikke klarer å svelge unna så mye mer av den økende trafikken. Resultatet har til tider vært et sprengt riksveinett fra Hjelmeland ferjekai og mot Årdal.

Køene har på det verste vært på flere kilometer. På de verste dagene var det «Texas-lignende tilstander» med komplett kaos, etter hva jeg har forstått. Selv om det er dirigering av trafikken nå, kan det virke noe dårlig planlagt av politikerne å ikke ha satt inn skikkelige tiltak på fjorden ved Hjelmeland.

Å teste ut miljøteknologi i et riksveisamband kan nesten virke som om det er uten mål og mening og kanskje se ut til å være en symbolsk handling. Noe som kunne gjøres på en mindre viktig ferjestrekning. På kort sikt kan det være en ide med en tredje ferje på de verste dagene, og på litt lengre sikt, ville det nok ha vært best med en bru over fjorden!