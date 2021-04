Gjør mobilen elever usosiale?

DEBATT: Ser man på videoer av en folkemengde fra 1980-tallet, snakker de med hverandre og er sosiale. Ser man på dagens samfunn, så ser alle rett ned i mobilen.

«Mange ungdommer mener at mobilen er som et pluss for samtalen, jeg mener det motsatte. Det blir mer som en distraksjon. og du blir ikke like godt kjent med andre», skriver Ella Vestbøstad Krøger. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Ella Vestbøstad Krøger Ungdomsskoleelev

Bør elevene ha mobil i skolen? Gjør den dem mer usosiale? Da foreldrene mine gikk på skolen, hadde ingen mobil. De sprang rundt, lekte og hadde egentlig ikke så mye annet valg enn å snakke med hverandre. Hvis de kjedet seg måtte de bare bruke fantasien og finne på noe.

Når man først forsvinner inn i den lille boksen, glemmer man ofte alt som skjer rundt en.

Slik er det ikke i dagens samfunn. Nå kan du bare finne fram mobilen hvis du kjeder deg, forsvinne inn i en annen verden. Hvis alle gjør det, blir det til slutt ingen motivasjon igjen til å være sosiale. Mobilene har blitt en utvei fra alle problemene våre, og vi glemmer å ta tak i ting selv. Vi glemmer fort å ta vare på de rundt oss fordi vi blir så oppslukt av dette enkle alternativet.

Avhengighetsskapende

Det er bevist at å være på mobil kan være avhengighetsskapende fordi det gir denne lykkerusen man bare vil ha mer av, litt som når du spiser godteri. Andre undersøkelser har også vist at mobiler tar lett oppmerksomheten din. Bare det at den er i samme rom som deg, kan føles forstyrrende. Hvert minste lille pling påvirker en og setter seg i hjernen. Dette opplever jeg selv, daglig. Hvis jeg legger mobilen ved siden av meg når jeg skal legge meg, skjer det ofte at jeg ikke klarer å sove fordi jeg vet at jeg har alternativet å se på mobilen.

Når man først forsvinner inn i den lille boksen, glemmer man ofte alt som skjer rundt en, for eksempel å holde ordentlige samtaler med andre. Dette blir også fort en vane, og man blir mindre og mindre sosial uten at man merker det. Jeg er elev på ungdomsskolen og opplever ofte at det er vanskelig å få til en samtale med andre, de er så oppslukt av mobilen at jeg like gjerne kunne snakket til en vegg.

Jeg har også venner som føler det samme. Det er et stort problem som kan føre til at mange føler seg mer verdiløse, ensomme og kanskje deretter ikke tør å være like sosiale som de ønsker. Heldigvis har skolen jeg går på mobilforbud både i timen og i friminuttet. Dette gjør at vi faktisk har øyekontakt med den vi snakker med, da føler hvert fall jeg meg mer inkludert. Det går an å ha vanlige samtaler uten at mobilen er nødt til å være en del av den.

Skoler bør ha forbud

Mange ungdommer mener at mobilen er et pluss i samtalen, jeg mener det motsatte. Det blir mer som en distraksjon. og du blir ikke like godt kjent med andre. Jeg mener at alle skoler i Norge burde ha mobilforbud. Hvorfor la oss ungdommer være på mobilen så tidlig når det allerede er en så stor del av livene våre. Fremtidens samfunn kommer jo nesten ikke til å vite hvordan de kommuniserer i den virkelige verden fordi vi har satt oss så mye inn i den digitale.