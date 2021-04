Hvem skal lage maten din i fremtiden?

DEBATT: Vi er heldige som bor i ett fritt og godt land, et land hvor det produseres ren, god og trygg mat. Året som har gått, har vist oss alle at dette ikke er en selvfølge, og at det skal svært lite til før denne tryggheten forsvinner.

«Antall bruk som er nedlagt de siste årene, bør være tydelige signaler om at vi er på kanten av stupet for bonden, distriktene og hele Norges land», skriver Tor Arne Liland. Foto: Pål Christensen

Tor Arne Liland Sirdal

De norske matvareprodusentene gjør sitt ytterste, og mange arbeider lange dager og er på vakt 24/7. Da covid-19 slo til for fullt, måtte de virkelig snu seg rundt for å skaffe nok matvarer.

Hvorfor skal så disse personene få så dårlig betalt? Og hvorfor ønsker ikke politikerne med Olaug Vervik Bollestad å verdsette disse nødvendige tjenestene?

Gårdsbruk legges ned

Gårdsbruk som har vært drevet i generasjoner legges ned, folk flytter fra distriktene. Mange sliter med stor gjeld, som er opparbeidet over flere år. År etter år har vi fått servert den samme leksa om at bøndene skal få bedre betalt for arbeidet de utfører, og at politikerne ønsker et landbruk over hele landet. Skal vi øke matberedskapen vår, må jorda dyrkes der den er, små eller store gårdsbruk, alle bør drives videre.

Den pressede økonomien i landbruket går på helsa løs.

Bøndene som produserer matvarer, trenger et stort løft i år. Ikke prosenttillegg, men et kronetillegg som virkelig monner pr. bruk. Foredlingsbedrifter og matvarekjeder tar ut et enormt overskudd på bondens bekostning, og du som kunde/forbruker tenker nok derfor at det må være attraktivt å være gårdbruker.

For 30-40 år siden var det mye bedre å ta ut et levebrød fra gårdsbrukene. Kan ta noen små eksempler på priser og utvikling av prisene: For 30 år siden fikk melkeprodusenten ca. 2,90 kr pr. liter melk, og butikkprisen var kr. 6,50 ca. en to-gang, nå er imidlertid prisen kr. 4,80 til produsenten og over 20 kroner i butikk. Vi kan nesten bruke fire-gangen. Forstår vi nå hvem som kan slå seg på brystet og si de tjener penger?

Steget formidabelt

Andre tjenester som bøndene er avhengig av har steget formidabelt, nok å nevne kunstgjødsel og den såkalte «avgiftsfrie» dieselen. Bonden blir sittende igjen i sin lille boble med egne satser for melk, kjøtt og andre varer han leverer. Håndverker har steget fra ca. 140 til 700 kr på disse årene, leie av gravemaskin fra kr 250 til nå ca. 1200 kr. Vi bruker altså fem-gangen for folk flest, men ikke for bonden. Han må pent nøye seg med å gange med to, for han produserer bare mat til Norges befolkning og kan arbeide så mye han vil, både kvelder og helger til samme betalingen.

Mye står på spill ved årets jordbruksforhandlinger. Uttalelser vi har hørt fra landbruksministeren tidligere, om at oppgjøret ikke kan gi noen reell økning for gårdbrukeren, må hun dra lenger ut på landet med. Den pressede økonomien i landbruket går på helsa løs, slik kan det ikke fortsette lenger. Tenk hvilken signaleffekt dette gir for ungdommen som er klar til å gå inn i næringen. Har du tenkt over hva som skjer hvis ikke ungdommen ikke ønsker å jobbe i landbruket? Hvem skal da lage maten din? Mat til en hel nasjon, import kan man ikke stole på. Befolkningen i verden øker med stormskritt, og alle må ha mat.

De som nå skal forhandle, må ta disse signalene på alvor. Antall bruk som er nedlagt de siste årene, bør være tydelige signaler om at vi er på kanten av stupet for bonden, distriktene og hele Norges land.

Lykke til

Ønsker berørte parter lykke til ved årets forhandlinger og husk på at det vi mister nå, får vi aldri tilbake. Det blir som med nærbutikken: Ingen vil savne bøndene før det er for sent. De kan bli borte for alltid, og da er vi tilbake til overskriften: Hvem skal lage maten din i fremtiden?