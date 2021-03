Å stille spørsmål ved elektrifisering er svært relevant

ELEKTRIFISERING: Norsk olje og gass sier de må gjøre noe for å få utslippene på norsk sokkel. Det er jeg enig i. De mener elektrifisering er løsningen. Det er jeg ikke uten videre enig i.

Vi må ta for gitt at milliardinvesteringer som i stor grad belastes fellesskapet, gir samfunnsnytte og ønsket effekt. I det minste en av disse. Foto: Norske Shell

Sveinung Stensland Stortingsrepresentant (H)

Det er bakgrunnen for at jeg foreslår en presisering i partiprogrammet. Nemlig at vi skal elektrifisere dersom det kan vises positiv samfunnsgevinst og samlet klimaeffekt for hvert enkelt prosjekt.

Jeg husker godt stormløpet mot elektrifisering i forbindelse med Johan Sverdrup. Det å skifte mening er en ærlig sak, dette er dog ikke et svart/hvitt spørsmål. Vi må ta for gitt at milliardinvesteringer som i stor grad belastes fellesskapet, gir samfunnsnytte og ønsket effekt. I det minste en av disse.

Jeg har respekt for at mine partikolleger Horrigmo og Bru er uenige i mitt forslag. Jeg oppfatter at vi er delvis enige i sak, men uenige i om programmet vårt er tydelig nok på at vi ikke skal være pådriver for elektrifisering, uansett klimagevinst eller økonomisk gevinst.

Det er nettopp denne debatten jeg vil reise her. Vi kan ikke tro blindt på elektrifisering. Men når Hildegunn Blindheim fra Norsk olje og gass får seg til å si: «Hvis det også er sånn at Høyre begynner å tvile, er det viktig at ikke ytterfløyene får dominere, men at man finner gode løsninger som ivaretar helheten», vitner det om en lobbyorganisasjon som mener de besitter hele sannheten.

De samme som inntil nylig sloss innbitt mot elektrifisering, idiotforklarer nå de som måtte finne på å være uenige i deres nye syn. En rar strategi all den tid bransjen mer enn noen gang trenger venner. Det er faktisk noen av oss som fortsatt står opp for oljå og ønsker høy aktivitet på sokkelen også i fremtiden.

Ifølge Norsk olje og gass representerer jeg altså en ytterfløy i Høyre. Alt jeg krever er bruk av sunn fornuft og kalkulator, noe som ikke anses ytterliggående i mitt parti. Blindheim må gjerne reflektere over følgende: Strømmen som sendes offshore skal produseres og tas ut av vår kraftbalanse, nær 10 % av strømmen tapes under transport offshore.

Ifølge Pål Kloster kan offshore kombikraftverk gi en elektrisk virkningsgrad på over 51 prosent. Dersom anlegget i tillegg dekker varmebehov ved oljeproduksjon, kan virkningsgraden bli mellom 60 og 80 prosent. Gassen som spares offshore blir sendt til kontinentet og brukt der. Til dette brukes mye energi. Kan Norsk olje og gass svare meg på hva som er feil med å påpeke at dette er en relevant problemstilling?

