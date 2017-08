Jeg er glad for at Aftenbladet ved to anledninger i sommer har pekt på viktigheten av å gjøre noe for stedet der Norge ble samlet til ett rike gjennom slaget i Hafrsfjord i år 872. Etter at dette har vært forsømt i 1145 år, er det utmerket at det settes på dagsordenen.

Flystøysone

Jeg er kjent med at Jærmuseet ønsker å utvikle et opplevelsessenter i Sømmebukta i tilknytning til flymuséet. Jeg er glad for at det ikke har vært fremmet i debatten som Aftenbladet har gitt støtet til. Sømmebukta har ikke noe som helst med slaget i Hafrsfjord å gjøre. Det er også umulig, og i alle fall uklokt å planlegge noe slikt i et område som ligger i rød flystøysone ved enden av rullebanen til en internasjonal flyplass.

Nå registrerer jeg i avisen tirsdag 22. august at Madla historielag vil ha et besøkssenter i Møllebukta ved «Sverd i Fjell». Hovedinnvendingen mot dette er den samme som for Sømmebukta. Stedet har ikke noe som helst med slaget i Hafrsfjord å gjøre. Monumentet er flott, og også den underliggende idé, at slaget var slutt så sverdene kunne settes ned i fjellet. Som de fleste vil vite var tiden etter Harald Hårfagres samling av Norge en særdeles urolig tid.

Det er vel ingen som bestrider at sjøslaget sto like utenfor Ytraberget i Hafrsfjord, og at den avsluttende striden sto på selve Ytraberget, der det i følge sagaen var lett for de tapende småkonger å verge seg før de ga seg og rømte over Jæren. Stedet fikk en bekreftelse ved besøket til Kong Olav V og Kronprinsparet lørdag 19. juni 1972, på 1100-årsdagen for slaget i Hafrsfjord. De gikk i land ved Indraberget.

Tribune i det naturlige amfi

Ytraberget er fredet, men det forhindrer ikke at man kan etablere Norges beste utendørsscene på sletten mellom Ytraberget og Indraberget, med tribune i det naturlige amfi mellom Indraberget og Ytraberget. Ideen om dette der ikke min, men ble foreslått av Torgrim Titlestad og Sola kommunes kultursjef Fred Roland i Aftenbladet 7. desember 2007.

Selv om Ytraberget er fredet, vil det ikke hindre at Norges beste vikingtidsmuseum kan legges inne i berget. Olavshavnen (der Kong Olav gikk i land i 1972) kan lett reetableres for turistbåttrafikk.

Det kan lett anlegges en bussvei til startpunktet for en sti fra Indraberget til Ytraberget fra dagens veisystem, selv om stien bør flyttes til nordsiden og opparbeides for rullestoler, osv. Det var her slaget sto, og ikke i Møllebukta eller Sømmevågen!