Med stor interesse har jeg lest om «Kirken i Stavanger i 2020». Det er så visst en viktig erkjennelse at samfunnet og Kirken er i endring, og at dette må føre til at man «må se på endrings- og utviklingsmuligheter», slik det uttrykkes i prosjektforslaget som nå er sendt ut på høring til alle menighetsråd i Stavanger.

Et hovedord i prosjektforslaget er «relevans», at «Kirken i Stavanger kan bli så relevant som mulig for sine medlemmer og befolkning ellers i byen». Prosjektforslaget har to strategiske endringsforslag: 1) Åtte utviklingsområder, og 2) åtte sokn i stedet for 17.

Ikke vellykket

Det er uten tvil det siste punktet som vil avføde størst engasjement, sterk tilslutning så vel som sterk motstand. Resultatet kan bli at prosjektet blir avstumpet og ikke vellykket. Uten god og saklig begrunnelse for antallet sokn og sammenslåing av nåværende sokn, vil det være stor risiko nettopp for dette.

Det er derfor beklagelig å lese høringsdokumentet og ikke finne et eneste ord om begrunnelsen for åtte sokn til sammenlikning med færre eller flere sokn, og dokumentene er også helt uten angivelse av hvilke kriterier som er lagt til grunn.

Høringsdokumentene gir derfor et klart inntrykk av at åtte sokn er en premiss som menighetsrådene skal uttale seg ut fra. Imidlertid kan man i Fellesrådets vedtak 26/4-2017 lese at det skal fremlegges «en plan for opprettelse av anslagsvis (kursivert av undertegnede). Altså er ikke åtte sokn en premiss slik høringsdokumentet kan forstås. I andre dokument kan men lese at kriteriene for valg av nye sokn er bydeler, folketall og levekårsforhold.

Lite forståelig

På denne bakgrunn er det underlig og lite forståelig at Madlamark og Tjensvoll foreslås slått sammen til et sokn ettersom de tilhører hver sin bydel. Om Madlamark slås sammen med Hafrsfjord og Sunde, og om Tjensvoll slås sammen med Bekkefaret og Hillevåg, vil disse nye soknene ha færre innbyggere enn det nye Domkirken sokn og Hinna sokn. Levekårsforholdene i nabosoknene til henholdsvis Madlamark og Tjensvoll har ikke så vesentlig forskjellige i levekårsforhold at dette kriteriet har noen vekt. Å redusere antallet sokn fra åtte til sju er definitivt innenfor «anslagsvis åtte sokn».

Dermed gjenstår kriteriet om samsvar med bydelen som det viktigste og avgjørende kriterium. Dette underbygges av at:

Sokn og bydel har en felles identitet.

Det ligger vel til rette for samarbeid mellom aktiviteter som ligger i samme sokn og bydel.

Felles lokalavis Nordvesten, for Madlamark sitt vedkommende.

Et samsvar mellom sokn og bydel vil derfor være et viktig bidrag til å plassere kirken «midt» i lokalsamfunnet og dens befolkning.