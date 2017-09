I dag avsluttes skolevalget før årets stortingsvalg. Skolevalgene er et fint pedagogisk virkemiddel som kan gi skoleungdommen økt kunnskap om et fundamentalt element i folkestyret. Skolevalgene kan også bidra til å øke interessen for og deltakelsen i valgene. Men som generelle stemningsbarometre foran de offisielle valgene, er skolevalgene mer diskutable.

Når resultatene blir offentliggjort, sies det gjerne i mediene at skolevalgene ikke bare er et uttrykk for skoleungdommens partivalg, men at de gir en klar pekepinn om resultatet av det «virkelige» valget. Men hvordan ser nå dette egentlig ut?

Dersom vi summerer differansene mellom skolevalget og kommunevalget (absoluttverdiene), finner vi et samlet avvik for de ni største partiene på hele 23,8 prosentpoeng.

Snitt av målinger treffer bedre

Et tilbakeblikk på kommunevalget i 2015 kan belyse spørsmålet. Da fikk Arbeiderpartiet 33 prosent av stemmene ved kommunevalget, mot 31,9 prosent ved skolevalget (kilde: Norsk senter for forskningsdata). Det må man kunne si var et beskjedent avvik. For Høyres del ser det imidlertid langt verre ut. Høyre fikk 23,2 prosent ved kommunevalget, mot 16,4 prosent ved skolevalget, et avvik på hele 6,8 prosentpoeng. SV fikk 7,5 prosent ved skolevalget og 4,1 prosent ved kommunevalget, mens de tilsvarende tallene for Miljøpartiet De Grønne var 6,7 prosent ved skolevalget og 4,2 prosent ved kommunevalget. Det vil si avvik på henholdsvis 3,4 og 2,5 prosentpoeng.

Ser vi på av de meningsmålingene om kommunevalg som ble tatt opp i september 2015, finner vi at gjennomsnittet av disse målingene (kilde: Poll of polls) kom atskillig nærmere kommunevalgresultatet enn det skolevalget gjorde. Dersom vi summerer differansene mellom skolevalget og kommunevalget (absoluttverdiene), finner vi et samlet avvik for de ni største partiene (fra Arbeiderpartiet til Rødt) på hele 23,8 prosentpoeng. Tilsvarende tall for gjennomsnittet av meningsmålingene om kommunevalg viser et langt mindre samlet avvik på 7,4 prosentpoeng. Gjennomsnittet av meningsmålingene ga med andre ord en langt bedre pekepinn om hva kommunevalgresultatet ville bli, enn det skolevalget gjorde.

Når det gjelder styrken på endringene, ser vi derimot store avvik mellom skolevalget og kommunevalget.

Til dels store avvik

I mediekommentarene sies det gjerne at partioppslutningen kan variere mellom skolevalg og offisielle valg, men det framholdes som oftest at skolevalget viser retningen på velgerbevegelsene ved det kommende valget. I 2015 ble skolevalgresultatene foran kommunevalget sammenlignet med skolevalgresultatene foran stortingsvalget i 2013. Figuren i illustrasjonen viser endringene fra 2013 til 2015 for hvert av partiene.

Vi ser her at retningen på endringene stemte overens for de aller fleste partienes Med unntak av Venstre (som opplevde liten endring), gikk partiene enten fram ved både skolevalget og kommunevalget, eller tilbake ved begge valgene. Når det gjelder styrken på endringene, ser vi derimot store avvik mellom skolevalget og kommunevalget. Ved skolevalget gikk Arbeiderpartiet fram med hele 8,9 prosentpoeng, mens kommunevalget bare ga en framgang på 2,2 prosentpoeng i forhold til stortingsvalget i 2013. Høyre gikk tilbake hele 11,8 prosentpoeng ved skolevalget, mot 6,2 prosentpoeng ved kommunevalget. Ser vi bort fra retningen og summerer størrelsen på endringene fra 2013 til 2015 (absoluttverdiene), finner vi en samlet endring på hele 34,3 prosentpoeng ved skolevalget, mot 18,5 prosentpoeng ved kommunevalget.

Kommunevalgene 2011/2015

Det er en betydelig andel av velgerne som av ulike grunner stemmer forskjellig ved stortingsvalg, kommunevalg og fylkestingsvalg. Derfor kan det være noe misvisende å se på endringene fra et stortingsvalg til et kommunevalg. I hvert fall bør man også se på endringene fra kommunevalg til kommunevalg, i dette tilfellet fra 2011 til 2015. Da finner vi at endringene for samtlige partier gikk i samme retning ved skolevalget og kommunevalget. Flere av endringene var mindre når vi sammenligner kommunevalget i 2015 med det foregående kommunevalget i 2011, enn det tilfellet var ved sammenligningen med stortingsvalget i 2013. Fra 2011 til 2015 finner vi en samlet endring på 26 prosentpoeng ved skolevalget, mot 14,4 prosentpoeng ved kommunevalget.

Skolevalget i 2015 ga med andre ord en ganske god pekepinn på retningen på endringene i partienes velgeroppslutning. Det ga et imidlertid et sterkt overdrevet inntrykk av styrken på disse endringene. Gjennomsnittet av meningsmålingene er nok et bedre stemningsbarometer foran de offisielle valgene, enn det skolevalgene er. (Enkeltmålingene fra de ulike instituttene skal man ta med en klype salt.)

OBS! Lokale avvik

Her bør det også legges til at det kan være store forskjeller i utslagene både mellom ulike kommuner og mellom ulike skoler. Ett og samme parti kan oppleve tosifret framgang i noen kommuner eller skoler, og tosifret tilbakegang i andre. Det er mange og store lokale avvik fra landsgjennomsnittet, særlig ved skolevalgene, men også ved de offisielle valgene.