BMI er overvurdert, den måler ikke helsa

7 av 10 nordmenn er overvektige. Eller, 7 av 10 nordmenn har en vekt som er utenfor et normalområde som ikke er normalt. Det er et paradoks at det er unormalt å være normal.

Kroppsmasseindeksen, BMI, forteller fint lite om enkeltindivider. Metoden ble utviklet av en matematiker for å gi et kjapt og enkelt mål for befolkningens masse. BMI er ikke et mål på helsa vår, den er et mål på hvor mye vi veier i forhold til høyden.

Unormalt å være normal

BMI er elsket og hatet. Det er enkelt å regne ut, og det gir et konkret tall som kan puttes i en kategori. Det brukes til å måle om vi er normalvektige, selv om det er unormalt å være normal. De fleste er unormale. Og fedmeforskerne NRK har snakket med mener at det er best at det fortsetter sånn, for normaliserer vi det å være overvektig så er de redd for at folk ikke vil gjøre noe med vekta si.

Vekt er vekt

BMI er et raust og inkluderende måleverktøy som ikke differensierer på muskulatur og fett. Vekt er vekt. Det vil si at dersom høyde og vekt er den samme, så vil Kari som trener fem ganger i uken og spiser sine fem om dagen få samme BMI som Karianne – som egentlig bare sitter på sofaen, spiser chips, sjokolade og drikker brus.

Vi vet mye om hvilke vaner som legger til rette for god helse, og som reduserer risikoen for sykdommer. BMI måler ikke de vanene. BMI måler masse. Må vekten ned? Fedmeforskerne ser ut til å mene det, og det synes jeg er overraskende. Forskning har mye kjedelig informasjon til de som veier mer enn de ønsker. Det er vanskelig å gå ned i vekt.

Folk er sunne og usunne på tvers av BMI-kategorier.

Vektreduksjon trigger alarmsystemet i kroppen og bremsene settes på. Kanskje er det bare realistisk med et vekttap på 10 prosent, og til og med det vil kreve arbeid å vedlikeholde. I fremtiden vil det kreve arbeid å vedlikeholde vekttapet. En mann på 90 kg som alltid har veid 90 kg tåler mange flere kalorier enn en mann som har slanket seg ned til 90 kg. Vekt som av ulike grunner har hopet seg opp på en kropp, vil gjerne bli værende, med noen hederlige unntak til regelen.

Likevel, når det er så vanskelig for de fleste; er det vektreduksjon fagfolkene skal kjempe for? I 2016 publiserte forskere fra UCLA en studie av 40.000 amerikanere. De fant at folk er sunne og usunne på tvers av BMI-kategorier. Du kan være overvektig med kolesterol og blodtrykk som en frisk fisk, eller være en tynn sild med høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Samme forskere har også funnet at det ikke er noen klar forbindelse mellom vektreduksjon og bedring av helserelevante mål, som blodtrykk og kolesterol. Hvorfor skal vi da være redde for at det igjen blir normalt å ha en normal BMI?

Grove feilvurderinger

Ved å bruke BMI som et mål på befolkningens helse og risiko for sykdom gjør vi grove feilvurderinger! Sunne og friske, men tunge, folk blir feilaktig vurdert som usunne med risiko for å utvikle sykdom, og motsatt vil intetanende lettere folk feilaktig bli vurdert som sunne med lav risiko for å utvikle sykdom.

Og ikke minst – når ble det å få den stigmatiserte merkelappen overvektig en motivasjonsfaktor for å gjøre noe? Ved å fokusere på BMI dreies oppmerksomheten mot kroppens vekt, og ikke mot det som er viktig. Kroppens synlige vekt skygger for de usynlige vanene som avgjør om du er sunn eller usunn. Hva du spiser og hvor mye du beveger deg er faktorer som påvirker risikoen for å utvikle livsstilssykdommer.

Snakk mer om vanene

I landets frisklivssentraler tilbys veiledning og støtte for å endre levevaner. Her erfarer vi at mange av deltakerne aller helst vil ned i vekt, på tross av at dette er vanskelig og på tross av at den største helsemessige gevinsten ikke er vektreduksjonen, men de sunne vanene i seg selv. Flytt normalen til det normale, og la normale mennesker kjenne seg normale – slik at vi kan snakke mindre om kroppens masse og mer om de gode vanene som bygger helse!