Å takke nei til en kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 286.000.000.000 blir helt latterlig politikk å føre. Hvis et slikt vedtak hadde gått gjennom og blitt nasjonal politikk, så ville Norge mistet ufattelig mange investeringer i oljenæringen.

Å styre mot avvikling av landets viktigste industri, er en oppskrift på økonomisk kaos, kraftig økt ledighet, svære kutt i velferden og gjør landet vårt mindre viktigere sett i et globalt perspektiv.

Nye arbeidsplasser på sikt

AUF tror gjerne at pengene kommer til å dukke opp fra annet næringsliv, og det vil det gjerne gjøre, men det er på sikt. Hvis vi skal være et land som er framoverlent, hvor vi fører en politikk som er det samme, så nytter det ikke å gå inn for vedtak om avvikling. Da ser vi heller på nye løsninger og jobber frem fremtidens industrier, mens vi jobber med å utnytte ressursene i den eksisterende industri.

Det er forståelig at vi må tenke fremover, investere mer i grønn teknologi og næringsliv, men det jobbes det allerede med. Et eksempel er investeringene i fornybar energi som allerede er mer enn doblet med dagens regjering. Fornybarfondet er også et eksempel som skal bidra til å redusere klimagassutslippet og som skal ha hovedkontor i Stavanger-regionen.

Jeg kan godt være med på å se på løsninger som styrker miljøet, styrker klimaet og landet vårt, men vedtaket som ble gjort forrige helg, styrker ikke miljøet eller landet vårt.

Ja til arbeidsplasser

En ting er iallfall sikkert og det er at Unge Høyre og Høyre sier ja til tusenvis av arbeidsplasser både her i Rogaland og resten av landet. Vi skal ikke være en bremse for næringsutviklingen i regionen, og vi skal ikke takke nei til 286 milliarder mer til velferd.