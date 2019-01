Kan Aftenbladet tenke nytt når det gjelder klima?

Å fly er det verste enkeltpersoner gjør for miljøet. Vi kan kildesortere til vi blir svimle, og vi kan kutte ned på kjøttspisingen så mye vi bare orker, men når en flyr tur-retur Stavanger-Dubai en langhelg, hjelper det lite.

Nordmenn er i toppsjiktet når det kommer til flyreiser. Ikke så rart kanskje, å ta fly er for eliten. Bare omtrent 5 prosent av verdens befolkning flyr eller har flydd. Nordmenn elsker ovale weekender i spennende storbyer. At flyreisene setter dype spor, virker det ikke som om vi tenker så mye på. Dette er noe vi i Miljøpartiet De Grønne Stavanger er bekymret over.

Den danske avisen Politiken lovet nylig sine lesere å reformere sin reisejournalistikk.

Flyreiser må kraftig ned

Hvis vi skal ta klimaforskning på alvor, bør hver enkelt nordmann ikke slippe ut mer enn 1-2 tonn CO₂ i året om vi ønsker en levelig fremtid for generasjonene etter oss. Hver nordmann slipper likevel ut ca. 10 tonn årlig. Mange av oss setter store klimaavtrykk ved å fly. Helgeturen til Roma slipper ut 0,8 tonn CO₂, fotballturen til London 0,5 tonn, jenteturen Oslo-New York tur-retur over to tonn. Skal vi klare å nå klimamålene, må antallet flyreiser kraftig ned.

Den danske avisen Politiken lovet nylig sine lesere å reformere sin reisejournalistikk. Avisen skal gjøre endringer i hvordan den skriver og hvordan den selv reiser. Politiken vil blant annet selv gå foran som forbilde ved å droppe innenlands flyreiser som ikke er strengt nødvendige. Den vil skrive mer og inspirerende om destinasjoner som kan nås med tog og kollektiv, og den skal få rette mindre søkelys på oversjøiske reiser og helgeturer.

Lite bærekraftig helgeturisme

På Aftenbladets reisesider kan man derimot finne saker som oppfordrer til en lite bærekraftig helgeturisme. Man kan finne artikler som «36 timer i Bilbao», «Sentraleuropas grønne perle: Fem grunner til å legge neste helgetur hit». Her finner man også utrolig nok saken «Florida Keys spås å ligge under vann før neste århundreskifte - vi får bare nyte det så lenge det varer»! Her nevnes ikke et ord om at nettopp utslipp fra fly er en av årsakene til at området trolig vil forsvinne om noen år.

Som Aftenbladet-abonnent får et tilbud om å reise fem dager til Roma, seks dager til Val di Fiemme, sju dager til Toscana eller 13 dager til Sør-Afrika med avisen. Dette er sikkert fine og innholdsrike turer, men det finnes kanskje alternativer til disse korte turene med enorme klimautslipp som følge? Kan Aftenbladet gå foran og tenke nytt?

Fullbooket tog

Den svenske avisen Dagens Nyheter tok flyreisenes klimabelastning på alvor, og inviterte sine lesere med på tur – med chartret tog nedover i Europa. Høsten 2019 reiser de. Med fullbooket tog. Fra Stavanger er det vel mulig å tenke seg noe lignende – med båt fra Stavanger til Hirtshals som en fin start på reisen?

Grenser skyves på, og aksepten for hva som er normalt, endres. For en generasjon siden var det normalt å dra på sommerferie til Sverige. I dag er det normalt å reise på shopping-langhelg til London et par ganger i året. At det er blitt normalt, er ikke det samme som at det er smart. Og hva skjedde med de feriene der reisen var en del av målet? Det er på tide å avnormalisere flyturer. Her mener jeg at Stavanger Aftenblad og andre mediehus kan være med på å påvirke.

Det finnes mange spennende steder man kan reise til fra Stavanger uten å slippe ut et par tonn CO2 på en formiddag. Og det finnes mange fine måter å reise på som ikke innebærer fly. Tog er for eksempel en behagelig reisemåte, utslippene er langt lavere, og her er transporten en del av opplevelsen. Kanskje kan nye og spennende reisemål åpnes opp om man tenker alternativ transport?

Utfordrer Aftenbladet

Å kutte antall flyreiser er et av de største klimatiltakene enkeltpersoner kan gjøre, men for at flere skal velge alternativene, må noen stille spørsmål ved å alltid velge fly som foretrukket reisemåte. Stavanger Aftenblad – jeg utfordrer dere - gå foran og vis vei!