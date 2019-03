Etter snart 12 år i bystyret i Sandnes sammen med mange gode politikere fra eget og andres parti er det en ting jeg har lært. Og det er at alle som en har et engasjement for vår flotte by og våre innbyggere. Jeg har ikke alltid vært enig i løsningene som har fått flertall i bystyret, men jeg har aldri valgt å beskylde flertallet for dermed å gi blanke i innbyggernes beste.

Det motsatte av å gi blanke

Hvorfor har vi lokalpolitikere? Vi skal fungere som ombudsmenn for de som har gitt oss mandat ved valg, vi skal ivareta det programmet vi har lovet velgerne å få mest mulig gjennomslag for og vi må da forhandle med de som har andre meninger enn oss for å finne et kompromiss det kan skaffes et flertall for. Det motsatte av å gi blanke.

De siste fire årene har det vært tre partier som ikke trenger å samhandle med resten av bystyret. De har flertall sammen og kan enes seg i mellom. Som opposisjon blir det vår rolle å si fra når de velger løsninger som vi mener kunne vært bedre, eller som kunne spart oss for bruk av våre skattekroner. Som for eksempel kutt i språk og adferd som kriterier for tidlig innsats i barnehager. Noe ikke bare vi i Høyre har advart mot, men som også Folkehelseinstituttet advarer mot. Men vi velger ikke å si at Arbeiderpartiet dermed gir blanke i barnehagebarn når de velger å kutte denne innsatsen.

Høyre har alltid turt å ta de tunge løftene.

Hvorfor Terje Lunde og Stanley Wirak nå velger en retorikk der de både beskylder vår nye ordførerkandidat Inger Klippen og undertegnede for å mangle empati og omtanke for våre unge og familiene får de nesten svare for selv. Men å kalle vårt partis politikk for «forkastelig» kan ikke stå uimotsagt. Vi fører som parti en helhetlig og ansvarlig skatte- og avgiftspolitikk som det selvsagt er lov å være uenig i, men å blande sammen beslutninger vedtatt i Stortinget og lokale vedtak som tidligere er støttet av samme parti blir litt spesielt. Og Wirak har i kraft av sitt embete en rolle som ordfører for alle, og dermed et spesielt ansvar for det lokalpolitiske ordskiftet som det kan se ut som han gir blanke i......?

Vi gir bare blanke?

Høyre har alltid turt å ta de tunge løftene. Det største løftet gjenstår. Hvordan skal vi nå klimamålene nasjonalt og internasjonalt? Dette bekymrer spesielt dagens barn og unge som skal arve kloden. Er det Arbeiderpartiets nye holdning at dette skal alle andre ta støyten for? Norges 7. største by skal fortsette som før? Vi kobler oss av nullvekstmålet fordi det passer litt dårlig i vår kommune, spesielt siden det er valgår? Vi gir bare blanke?

9. September er det kommunevalg. Ikke gi blanke i det. Bruk stemmen din og gi en lokalpolitiker som du ønsker skal ivareta dine interesser et mandat. Finn de sakene som betyr mest for deg, og spør kandidatene hva de mener om dine viktige saker. Gi dem gjerne litt støtte også, de gjør en innsats for oss alle.

Øve meg i å gi blanke

Personlig kobler jeg meg av politikken etter valget. Ikke fordi jeg gir blanke i Sandnes eller våre innbyggere, men fordi jeg vil bruke min tid på andre prosjekter, som jeg mener er viktigere akkurat nå. Men jeg skal virkelig legge meg i selen og øve på å gi litt mer blanke i hva noen mener om meg. Godt valg!