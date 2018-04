Vindkraft og subsidier, hva må med i regnestykket?

DEBATT: Adm.dir. Øyvind Isachsen i Norwea skriver i sitt svar til Seniortanken i Aftenbladet 13. april at norsk vindkraft bygges ut for mindre enn 30 øre per kWh (Seniortanken hevdet at kostnaden tilsvarte 50 øre per kWh; red.mrk.). Dette kan nok stemme, sånn omtrent, for selve utbyggingen.

De andre kostnadene

Men Isachsen tar ikke med i sitt regnestykke at norsk vindkraft er 100 prosent avhengig av norsk vannkraft, som gratis bidrar både med utjevningskapasitet og ikke minst såkalt reaktiv kapasitet, som gjør det mulig å mate vindkraft inn på strømnettet.

Isachsen tar heller ikke med kostnadene knyttet til nye kraftlinjer som må bygges for å knytte vindkraften til hovednettet.

Eksempel: Utbyggingen av vindparken på Fosen krever, ifølge Statnett, linjeutbygging kalkulert til 6 milliarder kroner. Spørsmål som kan stilles, er om denne nettutbyggingen blir plusset på nettleien til husholdningene, eller betales av vindparken?

Isachsen skriver videre at elsertifikatene (som gir inntekt til vindkraftselskapene) kutter strømregningen til norske husholdninger. Denne påstanden er det et visst hold i fordi overskuddet av kWh øker, og derfor går prisen ned. Motposten er at kraftselskapene får reduserte inntekter.

Subsidiene

Vindkraftbransjen mottar offentlige subsidier som kan skape store bedriftsøkonomiske gevinster. Når særinteresser slik kan oppnå fortjeneste uten tilsvarende påviselig samfunnsnytte, kan det forståelig nok oppstå uenighet med instanser som observerer dette fra sidelinjen. Slik uenighet kan lett oppstå om en subsidiering kan begrunnes med målet om mindre forurensende energiproduksjon. Dersom mindre forurensende energiproduksjon skal støttes, må en også være villig til å være kritisk mot tilsynelatende og ikke reelle løsninger.

Subsidieordningen gjør det interessant for selskap med profittinteresser å bygge vindmøller. Subsidieordningen er kostbar, og ordningen skaper en feilaktig forestilling om løsning av et forurensingsproblem. Slik sett kan dette betegnes som en samfunnsskadelig subsidiering.

Har en utfordring

Norwea hevder at vindkraft kan bygges ut for mindre enn 30 øre pr kWh uten at det er klargjort hva som ligger i dette. Norwea har en utfordring med å presentere pålitelige tall for øvrige elementer som inngår i totalbildet av kostnader på vindkraftutbygging i Norge: Veier og byggetekniske anlegg, verdien av utjevningskapasitet, verdien av å kunne mate vindkraft inn på strømnettet, nødvendig linjeutbygging og øvrige nettinvesteringer, drift- og vedlikeholdskostnader, avsetninger til fjerning av vindmøller samt for å føre naturinngrep tilbake til det opprinnelige. Først da kan en få en politisk realitetsdiskusjon om subsidiering av vindkraft i Norge og om det er verdt prisen.