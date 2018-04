Høsten 2017 fikk vi en ny rammeplan for barnehager med økte krav og forpliktelser til det pedagogiske tilbudet. For å imøtekomme kravene, må pedagogene ha økt tid til for- og etterarbeid.

Store endringer

Barnehagelærernes planleggingstid, med 4 timer pr. uke, har stått stille i over 40 år, mens endringer i barnehagesektoren har vært enorme. Man har gått i fra en omsorgsinstitusjon til en utdanningsinstitusjon, der barnehage ble overført til Kunnskapsdepartementet i 2006. Antall barn som går i barnehage har også endra seg drastisk, i 2016 går 91 prosent av alle barn i barnehage.

Kvalitet krever tid!

Sikre god start

Det pedagogiske arbeidet som skal planlegges, skal sikre barna en god start i utdanningsløpet. Barna skal få tro på egne evner og møtes der de er i sin utvikling. De skal også lære seg å omgås andre. I tillegg skal barna ha en god hverdag der de opplever ansatte som bekrefter dem, legger til rette for lek, vennskap og et stimulerende lekemiljø inne og ute. Dette arbeidet går ikke av seg selv. Kvalitet krever tid!

Utdanningsdirektoratet sin rapport «Norske barnehager i tall!» fra 2013 referer til en barnehageforsker (Sheridan) som hevder at når barnehagen er godt organisert, er samspillet voksen-barn inntil 26 minutter pr. time. I barnehager som er løst organisert og preget av å ta ting på sparket, er voksen-barn samspillet inntil 3 minutter pr. time. Denne voksenkontakten er en av de viktigste faktorene i barnehagen, og er helt grunnleggende i det pedagogiske arbeidet med barna.

Flere undersøkelser viser at barn som har gått i gode barnehager, klarer seg bedre i resten av utdanningssystemet. Derfor blir det viktig at barnehagelæreren får den nødvendige tiden for å skape gode forutsetninger for barns læring og utvikling.

Brukt som vikarer

Undersøkelser viser at mange barnehagelærere i dag ikke får mulighet til å planlegge, og en av årsakene til dette er at de blir brukt som vikar i stedet. Politikere tildeler for små økonomiske tilskudd i barnehagesektoren for at barnehagelæreren skal kunne utføre de oppgavene de er satt til. Dette fører til at kvaliteten på det pedagogiske arbeidet blir dårligere, og man må ta ting på sparket og pedagogiske planer uteblir. Dette er et dilemma som må tas på alvor av våre myndigheter. Økte krav til barnehagen må samsvare med de økonomiske rammene.