Stavanger-regionens størrelse og geografi gjør at vi har «alt» innen kort rekkevidde. Vi er 10-minuttersbyen. Vi elsker å by opp til folkefest, og folk stiller opp når det gjelder som mest.

Vi er glade i byen og regionen vi bor i. Folk er stolte og vil at andre skal ha minnerike opplevelser når de kommer her. Det mangler ikke på engasjement og stå på vilje for å få flere til å komme på besøk.

Vi må ut i verden

Region Stavanger, Greater Stavanger og ONS jobber, i likhet med Stavanger Forum Convention, for å få flere til å velge Stavanger som konferanse-destinasjon. Vi vil alle ha oppmerksomheten rettet mot regionen. Det er bra, og det skal vi fortsatt gjøre med samme glød og entusiasme.

Stavanger er en fantastisk konferanseby, men vi må erkjenne at vi er lite kjent utover energiklyngen. Vi bør jobbe tettere sammen og trenger en felles stemme for å bli en konferansemagnet i europeisk og internasjonal sammenheng. Vi må ut i verden og skape blest om regionen og byen vår slik at de kommer til vår kompakte konferanseby. Vi kjemper om oppmerksomheten med byer som Glasgow, Helsingfors, Wien og Amsterdam. New York har klart å sette ord på en følelse de fleste får når de kommer til The Big Apple. NY har alt – noe for et hvert hjerte; alle «hjerter» NY. Men vi har noe i denne regionen som er unikt.

Kompakt opplevelse

Det som gjør et besøk minneverdig, er hvordan du blir mottatt og oppmerksomheten du får når du er der. Folk stiller opp når det er store begivenheter i regionen. Vi synes det er oppriktig gøy å være internasjonale. Det er totalpakken konferansedeltakerne setter pris på. At drosjesjåføren smiler og sier «ONS, yes I know. Welcome to Stavanger!» Vår region åpner dørene i sine private hjem når hotellene er fulle under ONS. Det har vi gjort i mange tiår før Airbnb var påtenkt.

Tilreisende synes det er kjekt å treffes i Stavanger. Det er kort vei mellom konferanse, sentrum og flyplass. Det er lett å ta seg et avbrekk i flott natur, enten det er en joggetur utenfor hotellet eller strand, fjord og fjell. Restaurantene lager spesielle menyer når vi har store begivenheter. Vi lager fest i Vågen, og det er ikke bare konferansedeltakeren som kommer. Hele byen blir med på konserter og aktiviteter. Det er gøy med fyrverkeri, men det er enda gøyere å se entusiasmen hos siddisen rett før lunta blir tent.

Rune Vandvik

Stavanger loves you!

Vi bryr oss, og det gjør våre folkevalgte også. Politikerne har bevilget penger og styrket salgsmuskelen til Stavanger Forum. Vår oppgave er å skaffe store internasjonale konferanser til Forum-området. Vi skal ut i verden og vinke dem inn til Stavanger-regionen. Vi skal ta tak i næringer vi allerede er sterke på og hente internasjonale konferanser innen blant annet luftfart, tunnelsikkerhet, helse og fornybar energi.

Vi har mye å by på, og vi vil vise at vi synes det er stas å ha besøk. La oss samles om en felles røst som gjør at flere internasjonale aktører får øyene opp for regionen og byen vår.

Welcome to Stavanger – Stavanger loves you!