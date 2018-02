Denne har Stavanger kommune endret til to stasjoner og plassert i et toplans-kryss som rammer i alle retninger, og ikke kun mot Stavanger sentrum som Stavanger kommune mente ble konsekvensene.

Enstemmig vedtatt

Dette er nå enstemmig vedtatt med tilleggsforslag om: «Plassering av bommene evalueres om ett år. I tillegg skal det utredes å bygge en rundkjøring ved av- og påkjøringsrampene på dagens E39 når E39 legges til Eiganestunnelen. Det er sendt inn klage.» Uten rundkjøring stemmer ikke opplysningene som er gitt til departementet vedrørende flytting.

Konsekvensene for Håland Hagesenter er at kundene som kommer fra E39, som er på utsiden av bomringen, må kjøre inn i bomringen og kjøre rett ut igjen. Våre kunder vil bli belastet dobbelt opp, enten de kommer innenfra bomringen eller utenfra via E39.

Omkjøringsalternativene for å slippe å havne innenfor bomringen, er urealistiske og strider med grunnprinsippene for oppføring til bomstasjoner. (Dette vil sannsynligvis bli en økning på 100.000 biler som kjører store omveier unødvendig). Samfunnets oppgave er å redusere trafikken ikke øke den dramatisk. Det kan bli tilfelle hvis rundkjøringen ikke kommer på plass.

Selv har jeg tatt en langvarig gartnerutdannelse for å kunne drive videre etter min far, som startet det hele for 27 år siden. Det handler derfor også om jeg blir fratatt muligheten til å bruke min utdannelse, da videre drift kan bli svært vanskelig med den harde konkurransen som er i dag.

Rundkjøring gir håp

Det har vært vanskelig å bygge opp, men det er så lett å rive ned, men med rundkjøringen er det fremdeles håp.