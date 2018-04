I Brasil har domstolen og den sittende høyreregjeringen tildelt tidligere president Lula da Silva rollen som skurk, en virkelighetsbeskrivelse Arne Halvorsen ser ut til å sluke rått. Brasils fattige husker derimot Lula som mannen som løftet over 30 millioner mennesker ut av fattigdom.

Unyansert og tabloid

I en kommentar i Aftenbladet 9. april skriver Arne Halvorsen om arrestasjonen av den tidligere brasilianske presidenten Lula. Halvorsen maler et unyansert og tabloid bilde av en komplisert sak, og fremstiller Lula som «en bitter og gammel mann» som anser seg selv som over loven, og som i sin appell til folket før arrestasjonen gikk til angrep på mediene, påtalemyndighetene, det juridiske systemet og de demokratiske prinsippene de er tuftet på.

Dommeren som dømte Lula i siste rettsinstans, Sérgio Moro, kan på ingen måte kalles upartisk i saken.

Angrepet var berettiget

At Lula angrep disse institusjonene i sin appell har Halvorsen rett i. Men angrepet var berettiget. Saken mot Lula er en del av en omfattende korrupsjonssak tilknyttet det statlige oljeselskapet Petrobrás. Det Lula er dømt for er å ha mottatt en leilighet som bestikkelse fra et byggeselskap i bytte mot kontrakter med Petrobrás. Men bevisene som ble ført i saken mot ham var av tvilsom karakter, og kun basert på ett vitneutsagn. I et rettferdig juridisk system hadde bevisene blitt forkastet. I denne saken foreligger det ingen fysiske bevis på at Lula noen gang har eid eller i det hele tatt bodd i leiligheten.

Likevel ble Lula dømt, i det som må sies å være en politisk motivert dom. Dommeren som dømte Lula i siste rettsinstans, Sérgio Moro, kan på ingen måte kalles upartisk i saken. Dette kan også 122 jurister som har gått gjennom domsavgjørelsen konstatere. Det politiske presset i det som skal være en uavhengig domstol, har vært tilstede gjennom hele behandlingen. Krefter langt til høyre i politikken la blant annet sterkt press på dommerne som sist uke tvang Lula i fengsel, selv om han ikke har brukt alle ankemulighetene sine ennå.

Selektiv, politisk forfølgelse

Lula har vært utsatt for en selektiv, politisk forfølgelse fra høyresiden i brasiliansk politikk, med støtte fra mediene og høytstående dommere og statsadvokater. De største mediehusene i Brasil, med Globo i spissen, har drevet en aktiv svertekampanje mot Lula og hans parti, PT (Arbeiderpartiet), og stemplet ham som skyldig selv før han var dømt. Mediene har skapt et bilde av Lula som den store stygge ulven, i forsøk på å legitimere en illegitim rettsprosess.

Halvorsen hevder at Lula i sin tale «manet til kamp mot det brasilianske demokratiets grunnpilarer, som den frie presse, det juridiske system og landets statsadvokater». Jeg vil heller påstå at Lula i sin tale manet til kamp mot forvitringen av det brasilianske demokratiets grunnpilarer.

Nikkedukker i rettssystemet

Det brasilianske demokratiet er under angrep, men det er ikke fra Lula, PT og den politiske venstresiden disse angrepene kommer fra. De sterkeste angrepene kommer fra den politiske høyresiden, og dets nikkedukker i rettssystemet og i de brasilianske mediehusene.