Stang har i et leserbrev 29. november reagert på min kommentar om jordas CO₂-termostat 23. november. Innlegget hans illustrerer at Klimarealistene baserer seg på forrige århundres utdaterte vitenskapelige usikkerhet om menneskeskapt påvirkning av klimasystemet.

Klimasaken - Aftenbladet.no

Stang sier rett ut at den menneskeskapte klimatrusselen er «et skinnproblem». Han avviser altså uten videre eksempelvis den nylig offentliggjorte føderale amerikanske spesialrapporten om klimaets tilstand og en fersk status fra Verdens meteorologiske organisasjon (WMO).

Påstanden hans om at FNs klimapanel (IPCC) i sin tredje hovedrapport (2005) utraderte middelalderens varmeperiode og den påfølgende lille istid, er gal. Det man gjorde var å sammenfatte ny kunnskap som tydet på at tempersvingningene i begge periodene ikke hadde vært synkront globale.

Lyder fordreid og konspiratorisk

Stang framholder at «stadig flere vitenskapelige arbeider viser lav klimafølsomhet» for økte CO₂-konsentrasjoner. Han viser til en klimaskeptisk studie som bestrider at den såkalte varmepausen (som ikke var noen pause) er slutt, selv om den globale temperaturkurven fortsetter opp.

For IPCC, Klimarealistenes hovedfiende, og FNs klimakonvensjon UNFCCC skal «klimaspørsmålet først og fremst dreie seg om omfordeling av velstand og endring av verdens økonomiske system», ifølge Stang. Døm selv om dette lyder fordreid og konspiratorisk.

Skyteskive

Så skriver Stang at kognitiv-forskeren John Cook er en tegneserieforfatter. Cook er professor ved senter for kommunikasjon om klimaforskning ved George Mason University i USA. Som hovedforfatter av en de mest siterte av mange studier som dokumenterer overveldende vitenskapelig konsensus om menneskeskapt global oppvarming, er han en gjentatt skyteskive blant klimafornektere.

Cook etablerte i 2007 nettstedet Sceptical Science. Stangs kollega Geir Aaslid, Klimarealistenes redaktør, lenket via kommentarfeltet til mitt Aftenblad-innlegg 23. november til populartechnology.net; en klimafornektende variant av Sceptical Science. Her dukker Cook opp i SS-uniform. I 2016 fikk Sceptical Science Friend of the planet-prisen til National Science Education (NCSE) i USA for sitt arbeid med «å forklare klimaforskning og gjendrive desinformasjon om global oppvarming.»