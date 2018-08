Velstandsutviklingen blant pensjonistene i Norge er i ferd med å gå i feil retning. De siste fire årene, har til tross for sterk motstand fra Pensjonistforbundet, hver enkelt pensjonist som følge av trekk på 0,75 prosent måtte tåle en reduksjon i sin pensjon i størrelsesorden 6000 kroner per år. Pensjonistforbundet er klar på at dette ikke kan fortsette. Vi som pensjonister må som alle andre i det norske samfunn få ta del i velferdsutviklingen uten at det foretas særtrekk i vår utsatte lønn.

Viktige vedtak

Pensjonistforbundets landsmøte i juni i år fattet mange viktige vedtak som vil få stor betydning for pensjonistene i Norge. Foruten å styrke egen organisasjon på alle nivå, ble nytt og ambisiøst eldrepolitisk handlingsprogram vedtatt. Resultatene fra landsmøtet viser at landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister, med over 240.000 medlemmer, vil noe og har ambisjoner om å få sin vilje gjennomført.

At landets første og nyslåtte eldreminister ikke fant tid til å møte oss, var derimot skuffende.

Slik vi kjenner vårt demokrati, så er det politikerne som legger rammer for utviklingen av folkets velferds- og livsstandard. For Pensjonistforbundet er det viktig å ha god kontakt med det politiske Norge, og det var derfor gledelig at LO-leder, KrF-leder, Ap-leder og SV-leder fant tid til å besøke pensjonistenes viktigste arena, landsmøtet på Gol. At landets første og nyslåtte eldreminister ikke fant tid til å møte oss, var derimot skuffende.

Mange av de områder som er nedfelt i Pensjonistforbundets nye eldrepolitiske handlingsprogram, er helt avhengig av politisk vilje og forståelse til å følge opp.

Blant de saker det er grunn til å se løsning for på kort sikt, er fjerning av den urettferdige underreguleringen av pensjon, tilbakeføring av forbundets rett til forhandlinger under pensjonsoppgjør o.l. og endringer i refusjonsordningen innen tannhelse.

Sterke og saklige røster

Pensjonistforbundet er aktivt på banen i arbeidet for landets pensjonister. Med de store eldrepolitiske utfordringer som er i dag, og som vil forsterkes i tiden fremover, er det viktig med sterke og saklige røster i de fora hvor eldrepolitikk blir utformet.