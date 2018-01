I Aftenbladet 11. januar mener debattleder Solveig G. Sandelson at det er "veldig langt fra god tone" å stille spørsmål ved norske kvinners deltidsarbeid. Det er jeg helt uenig i, og jeg tar gjerne til orde for at alle som er friske og uten omsorgsforpliktelser, bør jobbe heltid. Flest mulig i heltid er bra for samfunnet som trenger all den arbeidskraften vi kan få, dersom vi fortsatt skal ha dagens gode velferdsordninger. Og det er ikke minst viktig for den enkelte kvinnes økonomiske selvstendighet.

Godt dokumentert

Min agenda har altså vært å peke på at det er godt dokumentert av Statistisk sentralbyrå (SSB) at 90 prosent av deltidsarbeidet er frivillig, og vi vet en del om årsakene. Jeg utfordrer verken de som jobber deltid grunnet omsorg for små barn, er syke, eller under utdanning. Men den 1/3 av de deltidsansatte som sier det er andre grunner til at de jobber deltid, skulle vi gjerne hatt mer tilstede i arbeidslivet.

Forventningene til hva velferdsstaten skal by på er meg bekjent ikke lavere hos de som jobber deltid, og det må være en viss kontakt mellom egen arbeidsinnsats og forventinger til for eksempel skole, helse, vegutbygging og kollektivtilbud.

Velferdsstatens redning

Det er en del av samfunnskontrakten at vi alle bidrar med det vi kan av arbeid. Institutt for samfunnsforskning har dokumentert at Norges bruttonasjonalproduktet kunne vært 2300 milliarder større dersom sysselsettingen var like høy for kvinner som for menn. Kvinner vil dermed være velferdsstatens redning når inntektene fra olje og gass avtar. Slike perspektiver og utfordringer har ingenting med moralisme å gjøre.