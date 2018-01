I det vi skimter konturene av eldrebølgen blir det gradvis mer åpenbart hvor hardt den vil skylle inn over oss, om det ikke først innføres fornuftige sikringstiltak. Alkoholbruken blant eldre øker katastrofalt. I en artikkel på dagbladet.no 1. juledag med overskriften «Fulle besteforeldre ødelegger julaften» kan vi lese at dagens eldre har doblet sitt alkoholkonsum på bare et par tiår.

En helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag viser dessuten at 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år bruker vanedannende legemidler. Alkohol kan påvirke disse og andre legemidler, som blant annet livsviktige medisiner for tilstander som for eksempel diabetes og hjerte- og karsykdommer. Utfordringene med forhøyet alkoholinntak kan stille flere eldre ut av stand til å ivareta seg selv.

Rundt ti prosent rusmiddelbrukere mister etter hvert kontroll på bruken, uavhengig av type rusmiddel.

Skam og skyld

Vi må bli dristigere i samtaler med våre nære, uten å rette noen pekefinger. Mange eldre ønsker ikke å snakke om alkoholproblemer grunnet opplevd skam og skyld. Ofte våger verken pårørende eller helsepersonell å spørre om alkoholvaner. Tegn på alkoholproblematikk er dessuten vanskeligere å gjenkjenne hos eldre, fordi de ofte likner generelle alderskomplikasjoner.

Alle tåler forskjellige rusmidler forskjellig. Kriminaliseringen av alternativene til alkohol, har skapt en irrasjonell demonisering av de øvrige rusmidlene. En bivirkning av dette er irrasjonell bagatellisering av alkoholens skadepotensiale og avhengighetsgrad. Særlig gjelder dette for eldre. De er generelt mer alkoholliberale, men har større avstand til andre rusmidler enn yngre. Ny kunnskap setter alkohol øverst på listen av rusmidler, hva gjelder skadevirkninger og avhengighetsfare.

Spesifikke utfordringer

Alkoholbrukeren anses normalt som «en av oss». Man får lett forståelse for påbegynt og kontinuerlig alkoholbruk, men sjelden for kontrolltap. Samtidig får man sjelden forståelse for påbegynt og kontinuerlig bruk av andre rusmidler, men ofte for å ha mistet kontrollen på disse. Rundt ti prosent rusmiddelbrukere mister etter hvert kontroll på bruken, uavhengig av type rusmiddel. Eldre har altså spesifikke utfordringer som må tas til etterretning, skal vi kunne forebygge noe av trykket fra den kommende eldrebølgen.

Et langt liv fortjener en verdig slutt. Drikker du flere enheter mer enn to dager i uken? Klarer du ikke sosiale sammenkomster uten alkohol, eller gruer du deg fordi du ikke kan drikke før selskapet er oppløst? Er du redd for hva alkoholbruken din gjør med helsen din, og angrer du etter inntak? Da er min oppfordring at du tar det opp med legen din.