Vi har merket oss arkitekt Rolf Skjelstads ypperlige innlegg i Aftenbladet 26. oktober under tittelen «Sentrumsplanen, for hvem sin fremtid?» Byen vår kunne trenge mange av slike fagfolk med sans for Stavangers egenart.

Hvorfor er planen tilsidesatt?

Vi viser til behandlingen av den nye sentrumsplanen, der det fremgår at profitt-interessen får størst oppmerksomhet. Hvorfor er den opprinnelige, tilpassede plan tilsidesatt, hvor det er tatt hensyn til de viktigste merknader fra publikum?

Vårt Stavanger har forlengst gitt sitt besyv til denne planen, og Riksantikvaren har allerede uttalt stor betenkelighet. Det er skremmende for oss i Vårt Stavanger som kjemper for å bevare vår bys historiske kvaliteter, at økonomisk profitt skal veie tyngre enn estetisk sans for byens særpreg.

Hva med det omstridte 26. etasjes skyskraperen i Knut Holms gate? Er dette noe som vil gi byen ytterligere verdi? Utbygger sier riktignok at det vil gi Stavanger de beste og flotteste kontorlokaler, hva da med de mange allerede ledige kontorlokaliteter i byens sentrum?

Området har på forhånd fått navnet «Manhatten» etter at St. Olav byggene med sine 15 etasjer ble satt opp, riktignok 10 etasjer lavere enn opprinnelig planlagt. Vårt Stavanger antydet den gang redsel for at høybyggene skulle gi grobunn for flere høyhus i området, noe som vi i dag ser er en realitet. Området St. Olav har jo fått folkets dom. Kåret som Stavanger-historiens dårligst tilpassede byggverk. Er det behov for flere slike høyhus i hjertet av Stavanger?

Ønsket større respekt

Vi skulle ønske at vår ordfører og de folkevalgte hadde større respekt for Stavangers kvaliteter – i sin tid kåret som en av Europas best ivaretatte trehusbyer. Det er ikke glass og betong turister reiser hit for å se.