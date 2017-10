I ukene framover kommer fylkespolitikerne til å avgjøre hvordan Bergeland skole skal se ut i framtida. Det er en reell mulighet for at avdelingen i Tanke Svilandsgate vil bli lagt ned, og aktiviteten flytta til andre skoler med ledig kapasitet. En av hovedgrunnene til at fylket vurderer å legge ned avdelingen, er at vi har få parallellklasser, og fylket ønsker en viss størrelse på fagmiljøene framover. Rogaland går et par år med litt lavere elevtall i møte.

Det er ikke sikkert at politikerne eller andre vet hva vi har jobbet med på Bergeland.

Vi som jobber på Bergeland, både i Tanke Svilandsgate og i Vaisenhusgata, mener at det er viktig at vi beholder skolen slik den er i dag. Selv om fagmiljøene på hvert enkelt utdanningsløp er lite, har skolen som helhet utvikla kompetanse på områder vi kommer til å ha stadig mer bruk for. Ved å splitte opp fagmiljøene på skolen, blir 15 års målretta arbeid med å utvikle kompetanse og kultur ødelagt.

Mangfold av elever

Det er ikke sikkert at politikerne eller andre vet hva vi har jobbet med på Bergeland. Hos oss har vi et mangfold av elever. Vi har de elevene som mestrer skolehverdagen og som har funnet sin plass hos oss. Det vi har blitt stadig flinkere til, er også å lage et tilbud som fungerer for elever som tidligere har strevd med å fullføre skolen. De elevene du leser om i avisa, som hopper av skoleløpet, som rapporterer om psykiske vansker og mistrivsel, de ender ofte opp hos oss. Og hos oss fullfører de videregående skole.

Til oss kommer også de elevene som har vært et par år i Norge, og som bare delvis snakker norsk. Til oss kommer ungdom på flukt fra krig og undertrykkelse. De kommer hit med traumer og fremmedfølelse. Etter et kort norskkurs får de utdelt norske lærebøker, og skal skrive besvarelser på et språk de egentlig ikke forstår. Også disse elevene fullfører videregående skole på Bergeland.

Bygd opp kompetanse

Det er ikke tilfeldig. Bergeland har gradvis bygd opp kompetanse på konsekvenspedagogikk, og har jobba systematisk med å skape et åpent og inkluderende miljø. På Bergeland sitter lærere og elever sammen. Bygningsmassen er utforma slik at elever og lærere skal se hverandre og omgås i størst mulig grad. Det har vi vært nødt til. Vi har elever fra hele verden, med ulike språk, religioner og skikker. Det er ikke tilfeldig at du ikke har lest om alvorlige konflikter på Bergeland i avisene. Bergeland fungerer fordi vi vet hva vi holder på med.

Mot sin hensikt

Vi er ikke motstandere av en viss størrelse på fagmiljøene. Vi ønsker forståelse for at vi er et fagmiljø av en viss størrelse, og at det å splitte opp det fagmiljøet, vil virke mot sin hensikt. Om få år går elevtallene opp igjen, og det vil ta lang tid å bygge opp igjen den kompetansen og den kulturen vi har greid å skape.

Enten man feirer det eller frykter det: Stavanger er en internasjonal by. Ved å opprettholde og satse på Bergeland, ivaretar man behovene til den delen av elevmassen som er mest sårbar. Et senter med erfaring og kompetanse på interkulturelt arbeid kommer vi til å ha mer bruk for i framtida, ikke mindre.