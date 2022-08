Skjerm i bil må vel være farlig?

Hvorfor er det forbudt å bruke mobilen mens du kjører, men helt ok å bruke skjerm?

Debattinnlegg

Eivind Andreas Endresen Egersund

Dødsulykker på norske veier er stigende. Med veimyndighetenes tunnelsyn er tydeligvis lavere fartsgrenser svaret. Dette til tross for at bilparken aldri har vært sikrere å bruke enn nå. Eksempelvis vil avstandskontroll sannsynligvis bli påbudt standard i framtiden.

I sin iver etter å redusere dødsulykkene til så nær null som mulig, har veimyndighetene tydeligvis fullstendig oversett at moderne biler ikke bare er rullende computere, men like mye rullende dataskjermer. Bøtesatsene på mobilbruk i bil er fornuftig nok skrudd i været. Men å stirre på, og ikke minst betjene dataskjermen mens sjåføren kjører, medfører ingen straffereaksjon overhodet. Til tross for at sjåføren låser øynene på dataskjermen mens bilen er i fart. På linje med å sende SMS under kjøringen.

Fra mitt ståsted demonstrerer denne vanvittige situasjon at veimyndigheten er funksjonelle analfabeter når det gjelder å forstå årsakene til de stadig høyere dødstall på norske veier. Selv panikkartede reduksjoner av fartsgrensene vil ikke bøte på dødstallene. Totalforbud mot dataskjermer i biler er eneste vei å gå. På like linje med bruk av mobil under kjøring