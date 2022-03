Vi har fått en rammeplan for SFO uten rammer

SFO har fått ny nasjonal rammeplan, men hva hjelper det, når vi likevel ikke har fått noen rammer.

Mona Gjøse Skaaren Skoleleder og masterstudenter i skoleledelse fra stavangerskolen

Jostein B. Fundingsland Skoleleder og masterstudent i skoleledelse i stavangerskolen

1. august 2021 fikk Skolefritidsordningen (SFO) ny nasjonal rammeplan. Rammeplanen har status som forskrift med hjemmel i Opplæringsloven. Den skal øke kvaliteten på SFO og gjøre ordningen til et mer inkluderende og likeverdig tilbud for alle barn – uavhengig av hvor man bor i landet. For SFO er innføring av nasjonal rammeplan en historisk milepæl der myndigheter og samfunn anerkjenner SFO som en betydningsfull oppvekst- og læringsarena i barns liv.

Rammeplanen gjør også SFO mer likeverdig med barnehage og skole som institusjon. Men til tross for at SFO har blitt en betydningsfull oppvekst- og læringsarena for barn i Norge, sitter de ansatte igjen med en rammeplan uten rammer. Samfunnsoppdraget og bestillingen fra myndighetene handler å øke kvaliteten på SFO for å få en mer inkluderende og likeverdig SFO for alle barn.

Ennå ikke pedagogisk virksomhet

Mandatet beskrives i rammeplanen gjennom de krav og forventninger offentlige myndigheter tydeliggjør i planen. Innholdet i rammeplanen er omfattende, og det stilles mange krav og høye forventninger til de ansatte i SFO. Hele 93 plasser står det i planen at «SFO skal». Tilbake i 1996 beskrev Kirke -, utdannings – og forskningsdepartementet SFO som en institusjon for omsorg, lek, kultur og fritidsaktiviteter.

I motsetning til SFO i Sverige og Danmark, ble ikke SFO i Norge definert som pedagogisk virksomhet. Til tross for innføring av ny nasjonal rammeplan med sitt mandat og sine krav til de ansatte, har dette blitt hengende ved. Som ledere i SFO og skole gjennom snart 30 år, undrer vi oss over at SFO ikke defineres som pedagogisk virksomhet med utgangspunktet i rammeplanenes krav og forventninger.

Ved å ta et historisk skråblikk på SFO som samfunnsinstitusjon, ser vi at de første fritidshjemmene i Norge kom i storbyene på 60- og 70-tallet for å ivareta barn utenom skoletid da samfunnsendringene medførte at flere kvinner var i arbeid. Behovet økte på 80-tallet, og skolefritidsordningen slik vi kjenner den i dag kom for fullt med Reform 97 og seksåringenes inntog i skolen. Behovet for omsorg- og tilsynsordning for seksåringene økte da de forsvant ut av barnehagen og over i skolen, og kravet om at kommunene skulle ha ansvar for SFO ble lovfestet. SFO ble kun lovfestet som et leke- og aktivitetstilbud for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov.

Kva no, SFO?

Det var i denne overgangen SFO burde fått en rammeplan i likhet med våre nordiske naboland. I stedet ble SFO lidende under et svakt lovverk og ble en tilsynsordning uten nasjonale styringsdokumenter. På Arendalsuka i 2021 stilte Læringsmiljøsenteret (UIS) følgende spørsmål til Torstein Tvedt Solberg (AP), som da satt i Utdanningskomiteen på Stortinget: «Kva no, SFO?»

Dette er et spørsmål vi stiller oss bak. Hva bør kjennetegne SFO fra nå av? Skal den stemoderlige behandlingen av SFO fortsette, eller skal SFO få anerkjennelse som pedagogisk virksomhet med rammer som ivaretar krav til ledelse, krav til kompetanse og krav til bemanningsnorm for barnas beste? Nå er det 25 år siden seksåringene kom inn i skolen, og nå er det på tide.

