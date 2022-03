Russland med alle sine atombomber frykter ingen militær trussel

KRIGEN I UKRAINA: «Sikkerhetsproblemet» til Russland er ikke den militære trusselen, men den demokratiske og liberale påvirkningen naboland kan ha, spesielt de nabolandene som er nært knyttet til Russland kulturelt, historisk og gjennom folkelig kontakt, slik som Ukraina.

Med den kjernefysiske avskrekkingen som ryggdekning kunne Putin nettopp beordre angrep på Ukraina uten risiko for en direkte, militær krigsdeltakelse fra Nato-styrker.

Harald Liebich Hjelmeland

Noen etterpåkloke røster har reist spørsmål ved Nato-utvidelsen østover etter murens fall, fordi utvidelsen angivelig har utfordret Russlands sikkerhet og dermed gjort landet mer fiendtlig innstilt til Vesten. Det er uklart hva som ligger i betegnelsen «sikkerhet» når uttrykket brukes på denne måten. Hvis «sikkerhet» skal bety liten eller ingen risiko for å bli angrepet militært, er det et udiskutabelt faktum at en mektig atomvåpenmakt besitter all tenkelig sikkerhet i kraft av sin evne til kjernefysisk gjengjeldelse. Den kjernefysiske avskrekkingen er Russland helt bevisst på. Militærparadene i Moskva har da også stolt vist fram de nyeste atomrakettene, slik som i 2011.

Putin vet at Nato aldri ville tatt risikoen på en direkte, militær konfrontasjon med Russland, et land som har 6375 atombomber, hvorav 1550 er utplasserte i pakt med Ny Start-avtalen. Bare et fåtall av disse bombene er nok til å legge store deler av Europa i grus, og samtidig spre dødelig radioaktivitet i kontinental skala.

I forrige århundre var strategiske posisjoner til våpensystemer av stor militær betydning. Slike geografiske forhold har i høy grad blitt erstattet av rakettsystemer med mye større rekkevidde og mobilitet, spesielt siden rakettene kan skytes ut fra ubåter. Dette reduserer den militære betydningen av geografiske avstander til naboland, slik som avstanden til Ukraina.

Med den kjernefysiske avskrekkingen som ryggdekning, kunne Putin nettopp beordre angrep på Ukraina uten risiko for en direkte, militær krigsdeltakelse fra Nato-styrker. Putins sabelrasling for tre uker siden levner ingen tvil om hva han indirekte truer med da han kom med følgende uttalelse: «Hvis dere gjør det, vil dere møte større konsekvenser enn noen gang tidligere i historien». Natos forsiktighet bygger på frykten for en eskalering som kan utløse bruk av atomvåpen, fordi ingen vet nøyaktig hvor høy terskelen er, før det første atommissilet avfyres i en konflikt.

