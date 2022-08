Vi kan få et stort gruvekrater i Dalane. Vil politikerne virkelig dette?

DEBATT: Noen må snakke høyt om hva som kan skje på Helleland. Skal det komme et enormt krater midt i hoveddalen i Dalane?

Usikkerheten preger ikke bare de som lever i eller tett på de skraverte områdene. Mange i omkringliggende områder bekymrer seg også for hvordan bygda de er glade i vil bli seende ut. Hvor ødeleggende blir plagene med støy, trafikk og støv?

Håkon Øgreid Moksnes Oslo

Det er for tiden et stort folkelig engasjement i Dalane for å avgrense inngrep i natur og landskap. Er dette på bakgrunn av stadig nye rapporter om de alvorlige konsekvensene av hvordan vi mennesker belaster naturen? Er det fordi mange vet at dersom alle skulle brukt like mye ressurser som oss nordmenn, måtte vi hatt 3,6 jordkloder, eller sagt på en annen måte: Vi nordmenn bruker hvert år opp vår rettferdige del av naturressursene allerede i april.

Jeg tror årsaken vel så mye kan være at mange er glad i naturen, landskapet og roen der de bor, og at dette tydeligere kommer fram i en tid der presset på nedbygging av arealene er større enn noen gang. Er det virkelig? Samtidig med dette borres det etter mineraler på Helleland. Er det virkelig at det planlegges et enormt krater midt i hoveddalen i Dalane? Det ser slik ut.

Det er også virkelig at noen prøver å fortelle oss at skal vi redde både EU og jordkloden, så må omfattende deler av naturen på Helleland ødelegges, og bygda omformes. Jeg tror vi vil se at de som vil fortsette å fortelle oss denne historien, er de som vil kunne tjene gode penger på en eventuell gruvevirksomhet.

Ødelegges for alltid

Det som har kommet fram i mediene om dette mulige prosjektet så langt, har vært dominert av gruveselskapet. Når videre behandling av denne saken kommer opp, kan ting komme til å gå fort. Jeg mener derfor det er på tide å løfte fram hvilke omkostninger et slikt inngrep vil ha. For naturen, landskapet, de som bor i området, lokal kultur og samholdet i lokalmiljøet. Det er også på tide å få fram mer om alle de andre kvalitetene Helleland har.

Siden det her er snakk om svære inngrep som ikke kan reverseres, er det også viktig å få fram andre muligheter for næringsutvikling som kan hemmes eller ødelegges for framtiden av dette prosjektet. Det trengs mye god informasjon om disse forholdene. Det meste av denne bør av naturlige grunner komme fra andre kilder enn gruveselskapet.

Hva merkes foreløpig når det gjelder dette mulige prosjektet? Borrestøy døgnet rundt, ja, men mest usikkerhet. Slektsgårder og livsverk til mennesker som bor i området har på kart tilsendt fra myndighetene havnet i skraverte områder kalt «gruveområde» eller «risikosone». Usikkerheten preger ikke bare de som lever i eller tett på de skraverte områdene. Mange i omkringliggende områder bekymrer seg også for hvordan bygda de er glade i vil bli seende ut. Hvor ødeleggende blir plagene med støy, trafikk og støv? Hvor mye vil boligen falle i verdi? Usikkerheten har en pris, og stillheten har en verdi.

Knapper og glansbilder i kompensasjon

Dessverre er dagens systemer for kartlegging, synliggjøring og verdsetting fra en annen tid. Derfor vil ikke disse omkostningene sees i regnskapet til verken gruveselskapet eller de offentlige myndighetene. Kostnadene bæres derimot av enkeltmennesker og familier som bor i området. Denne foreløpige urettferdigheten kan derfor heller ikke være annet enn kun en forsmak på urettferdigheten som venter dersom prosjektet skulle bli en realitet.

Tapet av stedet du er glad i, helheten i området og hundre år med støy og støv blir ikke, og kan ikke, kompenseres. Store partier som er med og styrer kommunen har som motto å være til for vanlige folk og folk i distriktet. Hvor er dere? Hva vil du som er lokalpolitiker gjøre med urettferdigheten som allerede pågår?

Det er også virkelig at noen prøver å fortelle oss at skal vi redde både EU og jordkloden, så må omfattende deler av naturen på Helleland ødelegges, og bygda omformes.