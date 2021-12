Ble Kalbergs framtid besluttet på sviktende grunnlag?

DEBATT: I år har vi vært vitner til store endringer. Det grønne skifte har for alvor gjort sitt inntog samtidig som strøm som energiform har i økende grad satt sitt preg på debatter på alle nivåer i samfunnet.

«Nå har det svenske finanstilsynet oppfordret EU til å forby utvinning av kryptovaluta for å bidra til å nå klimamålene», skriver Olav Koltveit.

Olav Koltveit Stavanger

Det er blitt klart at energi vil være en veldig viktig faktor i fremtiden; den vil være grunnleggende for alle virksomheter og næringer i hele verden.

Norge har store mengder billig og miljøvennlig strøm, billige jordarealer, velvillige kommuner med mange støtteordninger i en oppstartsfase og et stabilt politisk klima. Dette er tiltrekkende for store internasjonale dataaktører.

Kalberg var en ønsket plassering siden Lyse plasserer en ny transformator der. Datasenteret vil nemlig ha behov for enorme mengder strøm, to ganger Stavanger bys forbruk er tall nevnt.

Er det slik at vi skal «forsyne» hele verden med strøm når vi kanskje snart ikke har nok til vår egen befolkning og næringer etter det grønne skifte?

Enorme strømmengder

Den åpenbare grunnen til disse enorme strømbehovene er planene for utvinning av kryptovaluta. For utvinning av kryptovaluta må en å knekke en kode hvert 10. minutt. Den første som klarer å knekke koden får kryptovaluta som premie, ikke pokal som på idrettsbanen. Dette blir derfor en slags form for konkurranse eller et moderne pyramidespill. Spillet krever mange og kraftige datamaskiner og dermed enorme strømmengder.

Datasentere er tilgjengelig for hele verdens befolkning, dvs. 7.9 mrd. mennesker. I Norge bor det 5.4 mill. Da vil teoretisk 99.93 prosent av brukerne av norske datasentre og norsk strøm, vil være folk i andre land. Er det slik at vi skal «forsyne» hele verden med strøm når vi kanskje snart ikke har nok til vår egen befolkning og næringer etter det grønne skifte?

Regjeringen vår vurderer nå tiltak i utvinning av kryptovaluta med den begrunnelse at det er vanskelig å forsvare den omfattende bruken av strøm til det som bare kan beskrives som spekulering.

«Jeg er opptatt av at norsk fornybar kraft brukes på en måte som skaper verdier for samfunnet, bidrar aktivt til det grønne skiftet og hjelper oss med å nå Norges klimamål», sa Kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

«Utvinning av kryptovaluta er i de fleste tilfeller meget energikrevende», skriver han i en e-post til E24.

Sverige ønsker forbud

I Sverige ønsker finanstilsynet nå forbud mot utvinning av kryptovaluta. Nå har det svenske finanstilsynet oppfordret EU til å forby utvinning av kryptovaluta for å bidra til å nå klimamålene. Forskere ved Cambridge-universitetet i England regnet i år ut at det går med 124 terawattimer (TWh) på dette, det årlige strømforbruket i hele Norge er på 122 TWh.

Kryptovaluta er ubrukelig for vanlig samfunnsmessige oppgaver fordi en transaksjon bare har tre enheter: En selger, en kjøper og et beløp. Dette er en primitiv betalingsmetode, men siden den blir både anonymisert og kryptert, passer den som hånd i hanske for ulovlige anvendelser.

Fossilkraft skal erstattes av ren fornybar kraft, dvs. skifte ut fossil energi med batterier. Dette vil kreve mye strøm. Nettstrøm fra Lyse, Haugaland kraft og andre mindre vil være helt nødvendig for å lade opp alle disse batteriene.

Endret seg dramatisk

Strøm blir en stadig viktigere ressurs i det moderne samfunn og i vår grønne verden, spesielt fornybar energi som vi er velsignet med så mye av i dette landet. Forutsetningene for beslutningsgrunnlaget om Kalberg fremtid har endret seg dramatisk i året som nå ebber ut.