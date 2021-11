Gjennomgående lovbrudd ved innleie i oljeindustrien

KRONIKK: Arbeidsmiljøloven åpner for å forby innleie når viktige samfunnshensyn tilsier det. Det gjør det i oljeindustrien.

«Et overveldende flertall i LO står nå mot NHO, de mange arbeidstakere står mot de få rike eierne. Klasseskillet er krystallklart», skriver Arild Håvik og Atle Forfang Rostad.

Arild Håvik Leder, avdeling 25, Fellesforbundet

Atle Forfang Rostad Styremedlem, avdeling 25, Fellesforbundet; klubbsekretær i Kaefer Energy

Denne høsten har Aftenbladet satt viktig søkelys på flere av de nedslående sidene ved bemanningsbransjen, med hovedvekt på olje- og gassindustrien. Kommersiell utleie av arbeidskraft presser de utleides rettssikkerhet og arbeidsvilkår, slik vi har kunnet lese i flere artikler. Problemene med innleie rammer stadig flere arbeidstakere.

LO-tillitsvalgte landet over, den fremste pulsknappen for arbeidslivets tilstand, har nådd en grunnleggende erkjennelse: Kravet om å avvikle bemanningsbyråene blir stadig mer unisont i de store forbundene (Fellesforbundet vil avvikle «i sin nåværende form»). Et overveldende flertall i LO står nå mot NHO, de mange arbeidstakere står mot de få rike eierne. Klasseskillet er krystallklart.

Og Aftenbladet har synliggjort de politiske brytningene, også blant politiske partier.

Den nye regjeringen

På tross av at kravet om avvikling er bredt forankra i LO, nøyer den nye Ap-leda regjeringa seg imidlertid med å ville «utrede mulige begrensninger». At den ikke tydelig følger opp krav fra et i praksis samla LO, er skuffende, og det er urovekkende for det fagligpolitiske samarbeidet på sikt.

Det er underlig at ikke Ap selv ser dette paradokset. Det henger nok sammen med at flere av LO-toppene heller forsvarer Ap-ledelsens linje enn demokratiske vedtak i egne forbund.

Viktigheten av å være tydelig og utholdende i kampen mot løsarbeid er dermed like stor som under Solberg-regjeringen.

Ødelegger arbeidsmarkedet

Erfaringene fra bemanningsbyråene innen vedlikehold i olja, som benyttes av blant andre Kaefer Energy, understreker til fulle hvordan denne formen for løsarbeid ødelegger arbeidsmarkedet. Overtredelsene hos utleierne er utallige. Lønnstyveri, likebehandlingsbrudd, rettsløshet, hemmelighold, utenforskap og annen vilkårlighet er gjennomgangsmelodien.

Kaefer Energy oppretta for mange år siden et eget bemanningsbyrå i Polen (Global Work), i stedet for å ansette selv, slik loven krever. Formålet med å etablere løsarbeid, som så leies inn fra egen virksomhet i utlandet, er å sørge for «fleksibilitet» utenfor lov- og avtaleverket – på bekostning av folk som ikke kan etablere noen fagforening. Det samme kan Kaefer nemlig ikke gjøre med egne ansatte uten å bli stilt til ansvar overfor loven eller tariffavtalen. Løsarbeid hindrer integrering og undergraver rettsvernet.

De innleide har hatt ekstremt korte, midlertidige arbeidsavtaler som ville være ulovlige etter norsk rett, og de har blitt unndratt deler av likebehandlinga. Hvor gjennomgående det er, vet vi ikke sikkert. Tillitsvalgte i Kaefer blir nekta innsyn i alle forhold med henvisning til «polsk personvernlovgivning».

Utbredt over tid

En annen utenlandsk utleier, danske All Energy, driver på tilnærmet samme måte.

Det skandaliserte og nå konkurs IMO Offshore er et eget kapittel, som i fjor ble omtalt på lederplass i Aftenposten. Eier og promotor John Henrik Grinde Larsen tappet i flere år selskapet for penger. Høsten 2019 sluttet han like godt å betale lønn til mange av de ansatte, men uten å permittere. Desperasjonen endte på tragisk vis for en av våre tidligere medlemmer. Lønnsgarantifondet måtte belastes for arbeid utført for selveste Equinor, i hovedsak under klargjøringen av Martin Linge-feltet.

Stavanger-bedriften NSE har underbetalt sine ansatte i lang tid, også lenge etter at NHO-foreningen Norsk Industri motvillig gikk med på at likebehandlingsreglene måtte følges. Hvor mye eieren har tjent på kombinasjonen av overtredelser av reglene og lønnstyveri, vites ikke. Lukrativt og risikofritt er det uansett.

Vilkårlig løsarbeid på området er ikke kun av nyere dato. Den tidligere Stavanger Oilers-promotoren Hartti Kristola tjente lenge gode penger på bemanningsbyrået Waco Isolering, hvor han sparka ansatte som tok til orde mot lønnstyveriet i bedriften.

Krast fra Petroleumstilsynet

Erfaringene er gjennomgående nedslående. Felles for alle utleierne er at ansettelsen i realiteten slutter idet helikopteret forlater plattformen, eller når bussen forlater anlegget. Dermed hopper de ansatte når reell arbeidsgiver (Kaefer) sier hopp, fordi de må. Mange jobber i tillegg tett og mye, langt mer enn årsverk, uten å bli kompensert for overtid. De få som vil drive seriøst og følge lov og avtale, blir dermed «for dyre» og prises ut av markedet.

Både Kaefer og økonomisk arbeidsgiver (Equinor) stikker hodet i sanden og prøver å ikke bli assosiert med ansvaret. I stedet skylder de indirekte på hverandre. Nylig har imidlertid Petroleumstilsynet slått fast at denne innleien har vært ulovlig, men det er enda uklart hva det endelige pålegget blir. Slike tilsyn er svært ressurskrevende.

Når ulovlige forhold i et utall varianter får vedvare over tid på tross av både kunnskap og gjentatte varsler, bygger det ikke – som det er lett å tro – på kombinasjonen av udugelighet og neglisjering. Sannheten er enda dystrere: Det bygger på aktive unnlatelser og en bevisst forretningsmodell.

Kronikkforfatterne: Arild Håvik (t.v.) er leder av avdeling 25, Stavanger og omegn, i Fellesforbundet. Atle Forfang Rostad er styremedlem i avdeling 25 i Fellesforbundet. Avdeling 25 omfatter kommunene Stavanger, Sola, Randaberg, Kvitsøy, Strand og Hjelmeland. Fellesforbundet er det nest største i LO.

Arbeidsmiljøloven

Derfor krever Fellesforbundets avdeling 25 i Stavanger forbud mot innleie fra bemanningsbyråer innen ISO-bransjen i olja ved bruk av forskriften til arbeidsmiljølovens paragraf 14-12, punkt 5: «Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.»

Og når det rikeste og mektigste selskapet, med de største administrative musklene Norge noensinne har hatt, ikke klarer å holde gjennomgående lovstridige forhold utenfor sine plattformer og landanlegg, – hva kan man da forvente i resten av det norske arbeidslivet?