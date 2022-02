Velkommen i bevarings­gjengen, Thorbjørnsen!

DEBATT: De fire tre­husene i Kongsteins­gata skal pusses opp, og de skal fortsette å være en viktig del av Nytorget også i fremtiden.

Noen vil rive de forfalne, kommunale trehusene nederst i Kongsteinsgata i Stavanger, men de skal pusses opp og bevares, konstaterer Sissel B. Fuglestad i Stavanger Ap.

Sissel B. Fuglestad Utvalg for by- og samfunnsutvikling, Stavanger Ap

Trehusbyen, Stavangers stolthet, er støtt og stadig i vinden, og sist ut er Venstre-veteran Per A. Thorbjørnsen. Han er klar for å bli politisk aktivist for trehusbyen.

I et debattinnlegg i Aftenbladet 26. januar kunne vi lese om engasjementet hans, hvor han snakker varmt om trehusbebyggelsen i Stavanger og viktigheten av å ta vare på denne særegne samlingen av hus.

Tverrpolitisk flertall

Trehusaktivister er det heldigvis mange av i Stavanger-politikken, både i mindretallet og i flertallet. Og selv om den gamle traveren Thorbjørnsen gir inntrykk av det motsatte, og tilsynelatende lar seg sjokkere av et par flåsete uttalelser om trehus av Frode Myrhol, vet han også godt at det er et stort tverrpolitisk flertall for å bevare trehusene i Kongsteinsgata.

For dette er det ikke tvil om, disse trehusene skal bestå!

Arv etter de borgerlige

Som Thorbjørnsen skriver, er det Stavanger kommune som har skylden for at disse husene står og forfaller.

Samtidig er det nettopp Venstre og Per A. Thorbjørnsen som har vært med på å styre kommunen de siste par tiårene. Mulighetene til å ta grep for å ta skikkelig vare på disse husene har vært mange i de 24 årene som Stavanger hadde borgerlig flertall, men det ble ikke gjort.

Mens det forrige politiske flertallet vinglet i årevis rundt disse trehusene, har Arbeiderpartiet og resten av dagens flertall allerede tatt grep, og setter etterlengtet fart på prosessen med å oppgradere Nytorget. Det er på tide, nå skjer det endelig noe!

Og bare for å si det klart og tydelig, slik at mindretallet slipper å sparke inn flere åpne dører: De fire trehusene i Kongsteinsgata skal pusses opp, og de skal fortsette å være en viktig del av Nytorget også i fremtiden.

Så velkommen i gjengen, Per A. Thorbjørnsen – vi i Arbeiderpartiet er glade for å ha deg med på laget for trehusbyen!