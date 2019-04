Konserndirektør Christian Vogt i Stadtwerke Munchen representerer et energiselskap som eier 60 prosent i den godkjente vindparken Raskiftet i Trysil der det nå skal settes opp 31 vindturbiner. I et kort intervju med TV2 (ref. TV2 nyhetene 21:00 27. mars) uttalte han følgende: «Det spiller ingen rolle hvor man produserer strømmen. Det viktigste er å gjøre det der hvor forholdene er best». Kort oversatt: I jakten på grønn energi er det helt greit at uberørt norsk natur og villmark raseres. Det samme selskapet har for øvrig dominerende eierinteresser i åtte trønderske vindparker som skal plasseres i naturperler.

Hensynsløs jakt

Uttalelsen er sjokkerende og dessverre bare et av mange eksempler på hvordan utenlandske interesser går tungt inn med kapital i samarbeid med noen relativt få norske private aktører som legger forholdene til rette i en hensynsløs jakt på egnede områder der det er den uberørte villmark som blir ofret. Dette faktum spiller ingen rolle for den som sitter igjen med fortjenesten og kan vifte med flagget: Grønn Energi.

Utenom de store vindparkene sør i fylket som allerede er bygget eller under bygging kan turfolket i Rogaland bare glede seg til den kommende utbyggingen av Måkanuten vindpark (beliggende vest for Bue), som nylig ble kjøpt opp av Zurich kommune i Sveits (de ønsker ikke å ødelegge den vakre, sveitsiske naturen, eller har de kanskje ikke vind der oppe i Alpene?). Vi skal ikke dempe humøret ved å nevne Fred Olsen Renewables AS som skal bygge Gilja vindkraftverk i fjellområdet ved Vallresknuten (885 moh.). Sett en passer med radius fire mil midt i vindparken og drei 360 grader. Da får du inntrykk av influensområdet for potensiell synlighet fra våre fjellområder. I tillegg kommer de store inngrepene i form av anleggsområder og veier. Dette kjøret fra utbyggerne skjer før norske myndigheter har en landsdekkende plan for denne type energiproduksjon.

Hvis det er noen verdier vi nordmenn setter høyt, i tillegg til et velfungerende demokrati, er det naturen og ikke minst allemannsretten som sikrer at alle og enhver har rett til å benytte naturen uavhengig av hvem som eier grunnen. Dersom allemannsretten i praksis på sikt kommer til å innebære retten til å vandre blant vindmøller i dette landet, foreslår jeg at vi legger den ut for salg.

Satser stort på havvind

Vi kan velge mellom å sitte stille i båten og la humla suse eller reise oss opp og gi en stemme til en fantastisk uberørt norsk natur som folk fra hele verden kommer for å se. Godt valg! PS: En hyggelig opplysning som kan få opp humøret, er at Equinor nå skal satse stort på havvindparker der Hywindkonseptet har vist seg å være en suksess.