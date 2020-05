Gjennomtenkte klimagrep

DEBATT: Høyre er stolte over nedgangen i klimagassutslipp i forrige valgperiode, og vil takke Håkon Fossmark i MDG for at han i Aftenbladet 23. mai ga oss kreditt for dette.

Ingebjørg S. Folgerø Kommunestyrerepresentant i Stavanger, Høyre

John Peter Hernes Kommunestyrerepresentant i Stavanger, Høyre

Utslippene i Stavanger er betydelig redusert i perioden 2015 til 2018 (tall for 2019 foreligger ikke ennå). Det har vært gjort mye godt arbeid av både næringsliv og enkeltinnbyggere. Nå må vi jobbe videre sammen for å fortsette den fine trenden.

Til sammenligning: Hver innbygger i Stavanger er lokalt ansvarlig for 2,8 tonn klimagass til luft. Tallene for Norge er 9,8 tonn, for EU 8,8 tonn, USA 20,3 tonn og hele verden 6,5 tonn per person. Det betyr selvsagt ikke at vi skal hvile på laurbærene, men vi har i hvert fall gjort en hel del riktig.

Vi må både sikre arbeidsplassene og tjene miljøet.

Tiltak som virker

Det vesentlige er at vi prioriterer de tiltakene som gir mest utslippsreduksjon per krone, altså en kost/nytte-vurdering for hvert tiltak. Derfor har vi også ivret for å få på plass kvalifiserte klimabudsjett som kan vise oss hvilke tiltak som er mest effektive – før vi fatter vedtakene. Symboltiltak som stenging av sentrum for handel med bil, kan framstå inviterende, men hvis det i realiteten bare betyr at folk kjører til Kvadrat for å handle, blir ulempene større enn fordelene. Vi må finne tiltak som virker i totalsum, og som ikke bare flytter aktivitet til andre steder.

Koronakrisen har vist oss hvor sårbare vi er for store endringer i næringslivsaktiviteten. Vi må både sikre arbeidsplassene og tjene miljøet. Tiltak som f.eks. fossilfrie anleggsplasser er svært viktige så snart dette er praktisk mulig, men vi må sørge for at det lokale næringslivet gjøres i stand til å delta i anbudskonkurranser der dette er et premiss. Det tar tid å omstille seg, og en dieseldrevet gravemaskin forårsaker like mye utslipp enten den brukes i Stavanger – eller blir solgt billig til en kommune med lavere utslippskrav.

Nye løsninger innen landbruket

Stavanger er nylig blitt en stor jord- og havbrukskommune. Landbruket forårsaker relativt store utslipp, og det er viktig at vi bruker både tid og penger på disse områdene. Inneværende periode bruker kommunen ca. 200 millioner på sentrale grøntområder og naturmangfold, noe som er veldig viktig. Men vi må nå vurdere om mer av disse pengene bør styres over til nye løsninger innen landbruket. Der kan vi oppnå en hel del både på kort og lang sikt.

Vår gode Høyre-regjering tar også solide grep for å gjennomføre det grønne skiftet, for eksempel med en storstilt og langsiktig satsing på karbonfangst, vindturbiner til havs, og omfattende tiltak for å sikre at pågående forskningsprosjekt i energibransjen blir videreført i den pågående krisetiden. Slike store grep nasjonalt, og en omlegging i hverdagene lokalt og hos hver enkelt av oss, er viktigere for fremtiden vår enn noensinne

