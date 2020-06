Kampen mot rasisme skjer ikke på sidelinjen

RASISME: Den rasismen folkegrupper kjenner på kroppen hver eneste dag må bekjempes av et samlet lag av antirasister i alle farger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Politiets drap på George Floyd i Minneapolis vekker reaksjoner over hele verden. Her en masai foran et maleri på en mur i Kibera-slummen i Nairobi i Kenya. «Haki» er swahili for «rettferdighet». Foto: Brian Inganga, AP/NTB scanpix

Debattinnlegg

Synne Linge Trygstad AUF

Den 25. mai ble afroamerikaneren George Floyd drept av den hvite politimannen Derek Chauvin i Minneapolis, USA. Det var den utløsende årsaken til de mange demonstrasjonene som har foregått over hele USA og i flere europeiske byer de siste dagene.

Bare noen måneder tidligere ble afroamerikaneren Ahmaud Arbery skutt og drept på joggetur, og motivet var rasistisk.

Listen over ubevæpnede afroamerikanere som blir drept av amerikansk politi, er altfor lang – og det er nødt til å ta slutt.

Les også Lars Helle: «Demonstrasjonsforbud er et maktovergrep»

Les også Vil ikke stoppe demonstrasjon i Stavanger

Still opp!

Denne helga demonstrerer vi i byer rundt om i hele Norge i solidaritet med protestene som foregår og kampen som nå kjempes i USA, – og fordi altfor mange opplever rasisme også i Norge.

Det er på overtid at vi den hvite delen av befolkningen tar et ordentlig oppgjør med oss selv og hvor vi står i kampen mot rasisme. Føler du deg komfortabel nok med å stå passivt på sidelinjen med veldig betryggende utsagn som «jeg er ikke rasist, jeg altså»? Eller er du blant dem som tar en aktiv del i kampen som antirasist – som griper inn dersom du hører rasistiske kommentarer i vennegjengen eller fra familiemedlemmer, og som nekter å akseptere at andre blir behandlet dårligere enn deg selv på grunn av deres hudfarge?

Det er viktigere nå enn noen gang at vi roper høyt på vegne av dem som opplever rasisme på kroppen. Det er viktigere nå enn noen gang at vi melder oss på kampen, selv om det kan føles ukomfortabelt.

Les også Aline Jessica Jåsund: «’Black lives matter’ er utdatert!»

Krevende, men nødvendig

For rasisme er et vanskelig tema å snakke om. Det kan oppleves vanskelig som en hvit person å finne de riktige ordene og unngå stigmatisering. Men det er da det er viktig å huske at dersom det kan være vanskelig og ukomfortabelt for hvite personer å snakke om rasisme, hvor provoserende, ubehagelig, vondt og vanskelig – på et usammenlignbart nivå – må det ikke være for personer med innvandrerbakgrunn å oppleve rasisme?

Demonstrasjonene som nå foregår verden over, er forhåpentligvis en ordentlig øyeåpner for den rasismen afroamerikanere og ulike folkegrupper kjenner på kroppen hver eneste dag. Den må bekjempes av et samlet lag av antirasister i alle farger, og den skjer ikke på sidelinjen.