Lytt til bedriftene, Høyre!

DEBATT: Da Stavanger nylig vedtok nye og skjerpa regler mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, valgte Høyre å stemme mot. Årsaken er ifølge et innlegg i Aftenbladet at byggebransjen ikke var hørt i saken.

«Det sier litt om hvor høyt prioritert kampen mot sosial dumping er i Høyre at partiet ikke engang vet hvilke regler som har vært gjeldende mens de selv har styrt kommunen», skriver Mímir Kristjánsson. Foto: Jon Ingemundsen

Mímir Kristjánsson Kommunestyremedlem i Stavanger, Rødt

Det kan imidlertid synes som det er Høyre som sliter med hørselen. De nye reglene mot sosial dumping som flertallspartiene har vedtatt, er nemlig basert på seriøsitetsbestemmelser som byggebransjen selv har foreslått.

Anbefaler Høyre å lese

NHO-forbundet Byggenæringens Landsforbund (BNL) og LO-forbundet Fellesforbundet vedtok 14. november 2019 et forslag til nye, omforente seriøsitetsbestemmelser for Kommune-Norge. Dette dokumentet vil jeg anbefale Høyre å lese, ikke minst fordi Høyres egne representanter i utvalg for arbeidsliv og lønn stemte for at nye seriøsitetsbestemmelser i Stavanger kommune skulle være basert på nettopp denne overenskomsten.

Dersom man leser seriøsitetsbestemmelsene fra BNL og Fellesforbundet vil man oppdage at næringslivet selv går inn for flesteparten av de kravene som Høyre nå ønsker at kommunale byråkrater skal utrede. Det gjelder for eksempel krav om minst 80 prosent stilling på byggeplasser og ordningen med at utenlandske selskap kan bruke praksiselever fra sitt hjemland for å oppfylle lærlingkravet. Høyre stiller også spørsmål ved forslaget om å utvide lærlingkravene til å gjelde elektrofag. Det spørsmålet sender jeg videre til NHO-foreningen Nelfo i Sør-Rogaland, som organiserer elektrobedrifter. Det var nemlig deres innspill at også elektrofagene bør omfattes av et slikt krav.

Et punkt Høyre er kritisk til, som imidlertid ikke er nytt i overenskomsten mellom BNL og Fellesforbundet, er kravet om 50 prosent fagarbeidere. Dette kravet har derimot vært vedtatt i Stavanger kommune lenge, også mens Høyre selv har styrt. Det sier litt om hvor høyt prioritert kampen mot sosial dumping er i Høyre at partiet ikke engang vet hvilke regler som har vært gjeldende mens de selv har styrt kommunen.

Stavanger Høyre har også noen prinsipielle innvendinger mot krav til andel lærlingtimer på kommunale kontrakter. Stavanger har i mange år stilt krav om en slik andel, på sju prosent. Byggebransjen i Norge ønsker å heve denne til ti prosent. En regel Høyre mener er «krevende» og «dyr» for bedriftene, ønsker altså bedriftene selv å skjerpe.

Viktigste fortrinn

På dette punktet har imidlertid flertallspartiene valgt å gå enda lenger enn byggebransjen selv ønsker, og innført en lærlingandel på 15 prosent. Dette tallet har ikke falt ned i hodet på oss, men er er hentet fra Rogaland fylkeskommune, som i flere år har stilt krav om 15 prosent lærlingtimer og forteller om gode erfaringer med det. Vi har vanskelig for å forstå hvorfor Stavanger skal være dårligere enn fylkeskommunen på dette punktet. Vi erkjenner at kravet er tøft, men i et fylke som har 1500 flere lærlinger på 200.000 færre innbyggere enn Oslo, er det ikke urimelig å kreve en høyere lærlingandel enn det hovedstaden gjør. Lærlingene er Rogalands viktigste fortrinn når vi skal bygge nye næringer i framtida.

Mye kunne vært løst

Til sist et hjertesukk: I flere år har de rød-grønne partiene foreslått skjerpa regler mot sosial dumping i Stavanger kommune. Stavanger har vært en sinke, og ligget langt bak både Rogaland fylke og sammenlignbare byer som Oslo og Trondheim. Høyre, som har styrt kommunen i en årrekke, har knapt vært på banen. Men når det nå kommer et krafttak mot arbeidslivskriminalitet, spretter partiet plutselig fram som troll i eske med kritiske innvendinger. Hadde Høyre vært halvparten så kritiske til sosial dumping som de er til det nye flertallets i kommunen, kunne mye vært løst for mange år siden.

