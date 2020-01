Norge har en forsvarssjef uten oversikt

DEBATT: I Aftenbladet 28. januar får forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen positiv omtale av Seniortanken. Undertegnede pensjonerte flyger og P-3B Orion-skipper, har noen betraktninger i så måte.

– 2019 var det klart at KNM «Maud» (bildet) fikk seilingsforbud etter at mange vesentlige feil var avdekket. I skrivende stund kan ikke fartøyet seile, skriver Per Gram. Foto: Per Gram

Debattinnlegg

Per Gram Stavanger

Håkon Bruun-Hanssen (HBB) ble forsvarsjef i juni 2013. Ikke lenge etter havarerte en norsk C-130J i Kebnekaise. Flyet og besetningen gikk tapt.

I 2015 kom forsvarssjefen med sitt militærfaglige råd til politikerne. Etter hans råd ble det besluttet å flytte 333 skvadronen fra Andøya til Evenes som åpnet i 1973. Undertegnede var blant de første til å teste ut innflygingsforholdene fra nord med sørvestlig vind, og fant at forholdene var ubehagelige. Norsk Flygerforbund stemplet plassen med en Orange Star, et merke som betyr at plassen var spesielt utfordrende. Per dags dato har ingen oversikt over kostnadene ved flyttingen fra en fullt operativ base med god infrastruktur og bygningsmasse, en base amerikanerne vet å sette pris på.

Reparasjon til 100 millioner

Den 29.11. 2017 havarerte et norsk AW101 redningshelikopter på Sola. Maskinen ble reparert til en kostnad av 100 millioner kroner. Over to år senere er ikke maskinene i tjeneste.

Den 8. november 2018 kolliderte KNM «Helge Ingstad» med en oljetanker og ble kondemnert. Det koster anslagsvis 8-12 milliarder kroner å få den erstattet.

I 2019 var det klart at KNM «Maud», et helt nytt og kostbart forsyningsfartøy, fikk seilingsforbud etter at mange vesentlige feil ved fartøyet var avdekket. I skrivende stund kan ikke fartøyet seile.

Før Bruun-Hanssens tiltreden, så tidlig som i 2001, besluttet Luftforsvaret å kjøpe helikoptertypen NH90 til fregattene og oppsynsfartøyene. Helikoptertypen er særdeles krevende og ekstremt kostbar å operere og vedlikeholde. Kontrakten med NH Industries kunne vært hevet, men Bruun-Hanssens forgjengere Sverre Diesen og Harald Sunde, senere Bruun-Hanssen, kunne kansellert kontrakten og erstattet maskinene med amerikansk hyllevare. Maskinene er enda ikke i tjeneste på fregattene.

Holder ikke mål

Forsvarssjefen har vist at han ikke har oversikt over beslutningsprosessen, kvalitetssikring av nøkkelpersonell og utviser kostnadsvurderinger som ikke holder mål.

