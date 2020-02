Lytt, Rødt – lytt!

DEBATT: Mímir Kristjánsson har fått vedtatt et regelverk som er strengere enn forhandlingsutkastet på i hvert fall 17 punkt. Hvis det betyr at man nå gjør det lettere for utenlandske firma å utkonkurrere lokale firma og arbeidstakere, så var vel ikke det hensikten?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Bygge- og entreprenørbransjen er bekymret over hva disse nye, avvikende reglene vil kunne medføre for jobbsikkerhet og ansattes trygghet og kompetanse», skriver Ingebjørg S. Folgerø og Frank-Arild Normanseth. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

Ingebjørg S. Folgerø Kommunestyremedlem for Høyre i Stavanger

Frank-Arild Normanseth Kommunestyremedlem for Høyre i Stavanger

Mímir Kristjánsson (Rødt), leder av utvalg for arbeidsliv og lønn, skriver simpelthen ikke riktig i Aftenbladet 6. februar. Høyre stilte spørsmål som burde vært utredet før man vedtok et åtte siders langt nytt seriøsitetsreglement, og han svarte at Byggenæringens Landsforbund (BNL) og LO-forbundet Fellesforbundet før jul vedtok nye bestemmelser for Kommune-Norge, og at Rødt, Ap m.fl. bare vedtok de nye bestemmelsene, med to endringer.

Her er fakta

Helt feil. Her er fakta: Det er ikke vedtatt nye bestemmelser. Partene forhandler fortsatt. Og den nye Stavanger-versjonen skiller seg ikke fra forhandlingsutkastet på to, men på 17 vesentlige punkt. Vi tuller ikke: Mímir Kristjánsson har fått vedtatt et regelverk som er strengere enn forhandlingsutkastet på i hvert fall 17 punkt. Hvis det betyr at man nå gjør det lettere for utenlandske firma å utkonkurrere lokale firma og arbeidstakere, så var vel ikke det hensikten?

Allerede et solid regelverk

Høyre er sterkt imot svart arbeid og sosial dumping, og Stavanger har derfor allerede et solid regelverk (seriøsitetsbestemmelser). Fagbladet fremhevet i juni at bare en tredjedel av norske kommuner hadde dette. Vi har lenge hatt et tett samarbeid mellom kommunen, politiet, kemneren m.fl., for å ta de useriøse bedriftene. Næringsforeningen har en egen tipskanal for svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Og regionen er best i landet på lærlinger.

Det var Høyre som i 2019 foreslo og fikk vedtatt støtte til Næringsforeningens og LO sitt samarbeid om uropatrulje i Stavanger for å sikre forholdene. Venstresiden var ikke så opptatt av å prioritere dette arbeidet. Ap-styrte Sandnes måtte gå flere runder før man ga støtte til uropatruljen.

Lytte til de det gjelder

Regelverk skal være strengt, men må være mulig å gjennomføre. Derfor håper vi at vedtaket trekkes, og at saken fremmes på nytt når BNL og LO m.fl. har ferdigforhandlet, og at saken først blir utredet og sendt på høring. Merk at LO, BNL, Difi og KS presiserer at vedtak «bør utarbeides i samarbeid med partene i arbeids- og næringslivet lokalt». Nettopp slik Høyre ber om. Vi vil lytte til de det gjelder.

Bygge- og entreprenørbransjen er bekymret over hva disse nye, avvikende reglene vil kunne medføre for jobbsikkerhet og ansattes trygghet og kompetanse. De er urolige for hvilken effekt et krav om 15 prosent lærlinger vil kunne ha for lærlingenes læring, og fordi det er viktig at ikke de store leverandørene til kommunen skal støvsuge markedet for lærlinger, slik at mindre firma ikke får tak i noen. Bransjen sier også at reglene vil medføre høyere kostnader for kommunen. Dette er forhold som må utredes. Man kan ikke bare ta et forhandlingsutkast til en avtale, forsterke det etter eget skjønn, og innføre det over bordet. Man må lytte – først.

Publisert: Publisert: 13. februar 2020 08:00

Les også

Mest lest akkurat nå