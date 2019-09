Politisk skifte – en ny vår i Paradis?

I årets valgkamp har den politiske støtten fra de fleste partiene gledet oss som har arbeidet for at utbyggingen av Paradis-området må komme under politikernes kontroll. Flertallet har stått for en politikk der utviklingen av byen vår er det de folkevalgte sammen med beboere som skal legge premissene for. Den avgåtte politiske ledelsen har etter vår mening latt utbyggerinteresser i stor grad legge premissene for denne utviklingen. Vi håper at årets valg representerer et skifte her, ikke bare i valgløfter, men også i praktisk politikk.

Vi vet også at i forhandlinger er det snakk om å gi og ta. Men hva skal ofres? I den forbindelse er det vi føler en viss uro.

I alle partier er det ulike fløyer som har sine støttespillere, i noen er disse støttespillerne mektigere enn andre. Stavanger næringsforening, ulike stedlige fagforeninger, folkelige interessegrupper eller bent fram mektige kapitalinteresser ønsker alle å ha innflytelse på politikken som føres. Det er en del av demokratiet, men også en stor, demokratisk utfordring.

Nye tankevekkende innspill

I den meget aktuelle utbyggingen av Paradis-området har det i tillegg til argumenter som etter hvert burde være velkjente, særlig i det politiske landskapet, kommet innspill fra store utleiere på Jåttå og Forus som burde være tankevekkende særlig for de som kaller seg borgerlige partier.

Tydelige signaler om hva utbyggingen av Paradis-området vil ha av konsekvenser for Forus og Jåttå, hvor Forus allerede har store ledige kontorlokaler.

Hva er dette for en politikk? Hvor er det samfunnsøkonomiske regnskapet her? Skal områder som politikerne har tilrettelagt for næringsvirksomhet ofres til fordel for kortsiktige utbygger- og leietakerinteressers behov for å tjene mest mulig?

Nye arbeidsplasser?

For å slå det fast en gang for alle. I alle ordskiftene mellom de politiske partiene i valgkampen, har det ikke kunnet dokumenteres at en eneste nye arbeidsplass etableres i den storstilte Paradis-utbyggingen. Det som foregår er en storstilt forflytting av arbeidsplasser fra henholdsvis Jåttå og Forus. Arbeidsplasser som kunne fått nye lokaler ved utbygging av de allerede godkjente næringsområdene på Jåttå. Forstå det den som kan.

Byen vår har behov for at barnefamilier ikke flytter ut. Bymiljøet trenger det, skattetilgangen vil ha nytte av det, og nå står et stort område i Paradis og venter på det politiske initiativ for å gjøre dette mulig. En fortetting langs kollektivaksen av boliger. Kontorene kan etablere seg ved den samme kollektivaksen to stoppesteder unna.

Håpet om ny politikk

Det er å håpe at de nye, politiske samarbeidspartnerne i Stavanger også kan finne fram til en samlende politikk for byutvikling, der helhetlige, samfunnsnyttige og i mye større grad demokratiske prinsipper ligger til grunn for hvordan byen vår skal utformes nå og framtidig. Da kan vi virkelig ønske samarbeidspartnerne velkommen fra oss i gruppen Byutvikling Stavanger.