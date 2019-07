Åpent brev til sirdalsordføreren

Av: Loyd Evensen, Stavanger

Vi som trives til fjells i heiene i Vest Agder har i lengre tid sett at landskapet endrer seg gradvis. Det som før var blankskurte fjellplatåer blir gradvis dekket med trær. Noe som blant annet skyldes et varmere klima og at en ikke lengre har sauer som beiter i områdene slik at trær får gro helt uberørt.

Trass i denne endringen, er det et fantastisk skue å se på den synlige horisonten i det sola går opp, skinner eller aller vakrest går ned over fjellene.

Det gir en så god ro å sitte en vinterdag rundt bålpanna eller i godstolen en sommerdag og se at sol og himmel endrer farger, før en kun kan skimte fjell og skog i den synlige horisonten.

Vindkraft

Vi som har hytte nord i Hægebostad kommune på grense mot Kvinesdal har de siste årene vært bekymret på grunn av planer om vindkraftutbygging i vårt nærområde, Blåbergheia.

En slik utbygging ønsker vi ikke, med hensyn til naturmangfold, turområder og et rikt fugle- og dyreliv.

Mens denne kampen pågår oppdager vi nå i sommer at vindturbinene i en annen kommune, som ikke en gang grenser mot vår kommune, er det som skal ødelegge vår natur.

Vi har sett anleggsvirksomheten i forbindelse med Tonstad vindpark, men ser nå i disse dager konsekvensen av denne utbyggingen. Hver dag kommer det opp vindturbiner på fjelltoppene på det som alltid har vært vår uberørte og nydelige horisont. Som store sopper kommer turbinene opp, godt synlige i dagslys og snart med blinkende lys på kveld- og nattestid.

Tredjepart

Det som undrer meg, ordfører Thor Jørgen Tjørhom, er at Sirdal kommune kan gå inn for en slik storstilt vindkraftutbygging som rammer til de grader en tredje part, uten at disse har fått anledning til å bli hørt eller blitt informert i prosessen fra vedtak til utbygging.

Det kan ikke være riktig at om en ikke har hytte eller bor i den kommunen hvor vindmøllene etableres, så skal en være helt uten demokratisk rett til å bli forespurt og hørt. Har du tenkt at vi i tillegg til en sterk forringelse av vår frihet og vakre natur også får en betydelig verdiforringelse av våre hytteeiendommer?

En som ønsker ei hytte i veiløs natur vil selvfølgelig ikke tenke på å kjøpe en eiendom med den utsikten vi nå har fått. Har du ingen samvittighet her? I tillegg til at du har vært med å ødelegge et flott naturområde, så har du lagt store belastninger på våre hytteeiendommer for all framtid.

Prinsipielt

Utbygginger som Tonstad vindmøllepark bør reise flere prinsipielle diskusjoner. Skal det være slik at en kommune skal kunne vedta utbygging som berører tredjepart i nabokommunene uten at de er blitt hørt?

Bør ikke NVE, som gir endelig konsesjon, ta ansvaret med å kartlegge alle berørte parter ved en slik utbygging som Tonstad vindmøllepark?

Nå sitter vi med hytter i Hægebostad og Kvinesdal kommuner i det berørte området igjen med svarteper, og det er absolutt ikke akseptabelt.