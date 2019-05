Familiene må få styre mer av foreldrepermisjonen

Tredelingen av foreldrepermisjonen har skapt stor debatt og mye engasjement, på tross av at ordningen ble vedtatt av et stort flertall på Stortinget. Det var bare KrF som stemte mot.

Ved 100 prosent permisjon er nå tre måneder forbeholdt mor og tre måneder er forbeholdt far, mens fire måneder kan deles mellom foreldrene. I likhet med et helt foreldreopprør, mener KrF dette er altfor lite fleksibelt, og det tar ikke hensyn til at både barn og familier er forskjellige. Vi vil derfor at familiene skal få styre mer av foreldrepermisjonen selv.

Sosiale møteplasser

I tillegg til en langt mer fleksibel permisjonsordning, mener KrF at kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for en meningsfull permisjonstid. Innimellom kan det være greit å få en liten luftepause utenfor huset fire vegger. Stavanger KrF vil derfor jobbe målrettet for å utvikle flere sosiale møteplasser som åpne barnehager, lekeplasser og grønne lunger i nærmiljøet og alle bydelene i Stavanger.

Som KrF-politiker vil jeg fremheve foreldrenes rolle i barns liv. Jeg er opptatt av å gi småbarnsfamilier valgfrihet, i motsetning til Ap og SV som går langt i å styre familienes valg. Vi har tillit til at familiene kan bestemme selv, og derfor vil vi styrke, ikke styre familiene. Styrke familiene så de tar det beste valget for barnet, for partneren og for arbeidsplassen sin.

Opprettholde kontantstøtten

Av samme grunn vil vi også opprettholde kontantstøtten. Om lag 50 prosent av 2016-kullet mottok kontantstøtte i en eller flere måneder, og vi har nå en regjering som trygger dette valget også i tiden framover. Familier skal få lov til å være stolte av det valget de har gjort, også dersom man har valgt litt utenfor A4. Hvis vi skal ha reell valgfrihet, må folk oppleve respekt for sitt valg.

Ingen familier og ingen barn er like. Derfor burde det være en selvfølge at familiene får valgfrihet til å ta de valgene som passer best for dem!