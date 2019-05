Fredelig sameksistens med grågåsa er mulig på Kvitsøy

I år fikk bøndene på Kvitsøy tillatelse til å felle 40 gjess fra 8. til 20. mars, som er omtrent på den tida grågåsa ankommer hekkeplassene.

Skadefellingsforskriften setter krav om at skade skal ha skjedd. Skaden må ha oppstått i inneværende sesong og være i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning.

Tidlig jaktstart

Skadefellingen på Kvitsøy har preg av bestandsdesimering, noe forskriften ikke åpner for. I tillegg er det innført tidlig jaktstart i Kvitsøy kommune. Dette strider mot Miljødirektoratets retningslinjer, som sier: «En forutsetning for å forskriftsfeste tidligere jaktstart, er at det ikke drives utstrakt skadefelling av grågås på våren.»

Det kan ikke gå automatikk i at bønder får skyte hver gang en gåseflokk lander på et jorde. Det finnes andre løsninger, som laser som nå blir prøvd ut flere steder i landet, med god effekt. Skremmeskudd kan også være tilstrekkelig når gåsa er var på grunn av mye skadefelling, og gjerding mot sjøen kan forhindre at gjess kommer inn på jordene i myteperioden.

Ynglefredningen er sterkt vektlagt i lovverket. Naturmangfoldslovens bestemmelse om at unødig skade på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås, må vektlegges i langt større grad. Grågåsa må ikke miste sitt vern i hekketida.

En viss skade bør tolereres

Målet bør ikke være å redusere grågåsbestanden, men å redusere skadeomfanget. Det ser det ut til å være mulig å oppnå med laser i kombinasjon med etablering av friområder, gjerding mot sjøen og andre forebyggende tiltak. Samtidig bør det være aksept for at grågåsa hører til i naturen, og en viss skade bør påregnes og tolereres.

Vi bør lære oss å leve i fred med det naturlige dyrelivet. Grågåsa er en av få sjøfuglarter som ikke er i tilbakegang. Vi mister arter og mengder fugl – 30 prosent av sjøfuglene på fastlandet er borte, og 16 av 28 marine sjøfuglarter er på Norsk rødliste. Det bør ikke være et mål å drive enda flere arter tilbake. Fredelig sameksistens med grågåsa er mulig, bare viljen er til stede.