Vi må heie frem jobbskaperne, Rødt

Med Høyre skal Stavanger fortsatt være landets beste kommune for næringslivet. Vi skal skape for å dele.

I Norge hyller vi våre idrettshelter. Jeg håper vi i fremtiden også kan heie mer på de som står opp morgenen for å skape jobber og verdier for samfunnet. De er hverdagsheltene, heltene som hver dag bidrar til fellesskapet.

Handlet umiddelbart

Under oljeprisfallet opplevde mange arbeidsfolk, gründere og jobbskapere usikkerhet for egen fremtid. Regjeringen handlet derfor umiddelbart for å møte utfordringene og få aktiviteten tilbake til regionen. Vi gjennomførte målrettede tiltak som holdt hjulene i gang og styrket samtidig satsingen på forskning, innovasjon og samferdsel.

Også lokalt tok vi grep. Vi gikk til valg på å bidra til 10.000 nye jobber. Ordfører Christine Sagen Helgø satte straks ned en ekspertgruppe for å stake ut kursen. Vi fikk på plass tiltak som Mulighetsterminalen for jobbsøkere, vekstfondet på 40 millioner og ekstra støtte til gründerarbeid.

At Mímirs Rødt ikke heier på næringslivet, er nok kjent for de fleste.

Styrket ut av nedturen

Selv om omstillingen enda ikke er i mål, har vi kommet styrket ut av nedturen. Siden 2017 er det skapt over 19.000 nye jobber i fylket, og Stavanger leder an. Arbeidsledigheten har gått kraftig ned, det er skapt rekordmange gründerbedrifter, og vi er en internasjonal ledestjerne med vår smartbysatsing. Teknologi fra olje- og gassnæringen brukes til spennende satsinger innen helse og fornybar.

Godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og UiS gir gode resultater og flere ben å stå på. Vi er i internasjonale rangeringer trukket frem som en av verdens mest attraktive byer å jobbe i, og vi ble nylig kåret til landets beste kommune for næringslivet.

Skattesmell fra Rødt

At Mímirs Rødt ikke heier på næringslivet, er nok kjent for de fleste. Det lokale programmet de styrer på har ikke et eneste forslag til hvordan vi kan skape flere jobber. I tillegg vil de sende bedriftene våre en skattesmell på mange titalls milliarder kroner fra ett år til et annet og legge ned oljå. Med Rødts politikk kunne de fantastiske gründerne på Innovation Dock bare pakket sakene og håpet på en jobb i staten. På Rosenberg og i resten av regionen finner man tusenvis av dyktige fagarbeidere som hadde vært uten jobb om Rødt/SV-alliansen – med Mimir i spissen – hadde fått stoppet utbyggingsprosjekter som Johan Sverdrup. Enda verre hadde det gått om Rødt fikk bruke skattebetalernes penger til å nasjonalisere Equinor og legge ned alt som er lønnsomt.

Det hele toppes med at ordførerkandidat Mímir snakker om seriøse bedrifter som om de er udyr og kaller Aker BP, med hundrevis av ansatte i regionen, for «en slange». Det skremmende er at det er denne politikken Kari Nessa Nordtun og Arbeiderpartiet tar inn i varmen og legitimerer. Hun har latt ytre venstre ta over styringen av sitt opposisjonsprosjekt. Som hun sa det i en Kåkå-debatt: «Jeg har et nærmere politisk slektskap til Rødt i Stavanger…».

Ansvarlig styring

Heldigvis har velgerne et alternativ til å slippe Rødt til makten. Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes har selv vært selvstendig næringsdrivende og lanserte nylig vår gründerpakke og visjoner for byen. Med Hernes slipper vi sosialistiske eksperimenter og får heller en ansvarlig styring for flere trygge jobber. Derfor stemmer jeg Høyre!